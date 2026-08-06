LM 530/36 Bp Pack
Здрава, надеждна и осигуряваща най-добри резултати в грижата за тревата: акумулаторната косачка LM 530/36 Bp Pack със стоманен корпус. Изключително гъвкава, нисък шум и нулеви емисии.
Същата висока производителност като бензинов двигател, но е по-тиха, има нулеви емисии и може да се похвали със значително по-ниски експлоатационни разходи и разходи за поддръжка: нашата акумулаторна косачка за трева LM 530/36 Bp Pack има широка гама от оборудване, широка функционалност и здрав дизайн. Колелата, монтирани на сачмени лагери, и променливите скорости на движение гарантират, че машината е много маневрена, лесна и удобна за управление. Интелигентното автоматично управление на скоростта се адаптира към условията на тревата и по този начин помага за защита на батерията и увеличаване на нейния обхват, докато централното регулиране на височината на косене гарантира равномерни резултати при косене. Изрезките могат да се събират, мулчират или изхвърлят.
Характеристики и предимства
Настройки за височината на рязане на треватаМоже лесно и удобно да се регулира на подходящата височина на косене. Прецизно регулиране на височината на косене според предназначението.
Променлив самозадвижващ се моторМоже да се регулира за всеки отделен потребител с плъзгач. Спестява енергия и облекчава напрежението.
Интелигентно автоматично управление на скоросттаОптимална скорост на рязане за постигане на постоянно добри резултати. Защитава батерията и увеличава обхвата.
Стоманен корпус
- Много здрав дизайн.
- Издръжливи компоненти.
Функция 3-в-1 за използване в разнообразни настройки
- Тревата може да се събира, мулчира или изхвърля.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Значително по-ниски емисии на шум в сравнение с бензиновите косачки
- Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
- Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Ниски вибрации и емисии в сравнение с бензиновите мотори
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Широчина на косене (мм)
|530
|Височина на косене (мм)
|30 - 110
|Скорост на въртене (об/мин)
|3100
|Максимална скорост (км/ч)
|2 - 5
|Материал на основата
|Стомана
|Капацитет на коша за трева (л)
|70
|Ниво на звукова мощност (дБ(А))
|95
|Вибрация (м/с²)
|0,8
|Вид батерия
|Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
|Напрежение (В)
|36
|Капацитет (Ач)
|6
|Производителност с едно зареждане на батерията (м²)
|макс. 600 (6,0 Ah) / макс. 750 (7,5 Ah)
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 40 (6,0 Ah) / макс. 55 (7,5 Ah)
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Дължина на кабела на зарядното устройство (м)
|1,2
|Тегло без аксесоари (кг)
|34,6
|Тегло с опаковката (кг)
|41
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1580 x 550 x 1130
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Задвижване на задни колела
- Приставка за мулчиране
- Кош за трева
- Нож
Оборудване
- Акумулаторни батерии: 36 V / 6.0 Ah Battery Power+ батерия (2 бр.)
- Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
Видео
Сфера на приложение
- За косене на малки до средни тревни площи
- Докато косите, тревата може да се събира в коша за трева, да се изхвърля отстрани или да се мулчира