Същата висока производителност като бензинов двигател, но е по-тиха, има нулеви емисии и може да се похвали със значително по-ниски експлоатационни разходи и разходи за поддръжка: нашата акумулаторна косачка за трева LM 530/36 Bp Pack има широка гама от оборудване, широка функционалност и здрав дизайн. Колелата, монтирани на сачмени лагери, и променливите скорости на движение гарантират, че машината е много маневрена, лесна и удобна за управление. Интелигентното автоматично управление на скоростта се адаптира към условията на тревата и по този начин помага за защита на батерията и увеличаване на нейния обхват, докато централното регулиране на височината на косене гарантира равномерни резултати при косене. Изрезките могат да се събират, мулчират или изхвърлят.