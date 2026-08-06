LM 530 /36Bp

Здрава, надеждна и осигуряваща най-добри резултати в грижата за тревата: акумулаторната косачка LM 530/36 Bp Pack със стоманен корпус. Изключително гъвкава, нисък шум и нулеви емисии.

Същата висока производителност като бензинов двигател, но е по-тиха, има нулеви емисии и може да се похвали със значително по-ниски експлоатационни разходи и разходи за поддръжка: нашата акумулаторна косачка за трева LM 530/36 Bp Pack има широка гама от оборудване, широка функционалност и здрав дизайн. Колелата, монтирани на сачмени лагери, и променливите скорости на движение гарантират, че машината е много маневрена, лесна и удобна за управление. Интелигентното автоматично управление на скоростта се адаптира към условията на тревата и по този начин помага за защита на батерията и увеличаване на нейния обхват, докато централното регулиране на височината на косене гарантира равномерни резултати при косене. Изрезките могат да се събират, мулчират или изхвърлят.

Характеристики и предимства
Косачка LM 530 /36Bp: Настройки за височината на рязане на тревата
Настройки за височината на рязане на тревата
Може лесно и удобно да се регулира на подходящата височина на косене. Прецизно регулиране на височината на косене според предназначението.
Косачка LM 530 /36Bp: Променлив самозадвижващ се мотор
Променлив самозадвижващ се мотор
Може да се регулира за всеки отделен потребител с плъзгач. Спестява енергия и облекчава напрежението.
Косачка LM 530 /36Bp: Интелигентно автоматично управление на скоростта
Интелигентно автоматично управление на скоростта
Оптимална скорост на рязане за постигане на постоянно добри резултати. Защитава батерията и увеличава обхвата.
Стоманен корпус
  • Много здрав дизайн.
  • Издръжливи компоненти.
Функция 3-в-1 за използване в разнообразни настройки
  • Тревата може да се събира, мулчира или изхвърля.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Значително по-ниски емисии на шум в сравнение с бензиновите косачки
  • Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
  • Намалено въздействие върху хората и околната среда.
Ниски вибрации и емисии в сравнение с бензиновите мотори
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Широчина на косене (мм) 530
Височина на косене (мм) 30 - 110
Скорост на въртене (об/мин) 3100
Максимална скорост (км/ч) 2 - 5
Материал на основата Стомана
Капацитет на коша за трева (л) 70
Ниво на звукова мощност (дБ(А)) 95
Вибрация (м/с²) 0,8
Напрежение (В) 36
Производителност с едно зареждане на батерията (м²) макс. 600 (6,0 Ah) / макс. 750 (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 40 (6,0 Ah) / макс. 55 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 32
Тегло с опаковката (кг) 38
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1580 x 550 x 1130

Обхват на доставката

  • Вариант: Батерията и зарядното не са включени
  • Задвижване на задни колела
  • Приставка за мулчиране
  • Кош за трева
  • Нож
Косачка LM 530 /36Bp
Косачка LM 530 /36Bp
Косачка LM 530 /36Bp

Видео

Сфера на приложение
  • За косене на малки до средни тревни площи
  • Докато косите, тревата може да се събира в коша за трева, да се изхвърля отстрани или да се мулчира
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията