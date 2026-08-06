LT 380/36 Bp
Идеален за труднодостъпни места, но също така добър за равни площи: Нашият високоефективен акумулаторен тример с корда LT 380/36 Bp, е изключително адаптивен и удобен за работа.
Захранваният с батерии тример с корда LT 380/36 Bp е особено подходящ за труднодостъпни места, като например под пейки в паркове или около пътни знаци, пътни ограничители или бордюри. Но дори и при наклони и по-големи повърхности, леката акумулаторна машина е убедителна алтернатива на бензиновите тримери и, за разлика от тях, може да се използва и в зони, чувствителни към шум, без никакви проблеми. LT 380/36 Bp има голяма ширина и продължителност на рязане, не произвежда никакви емисии или вибрации и също така впечатлява със своята ергономична, регулируема дръжка и оптимално разпределение на теглото. Позволява ви да работите дълго време без умора.
Характеристики и предимства
Ергономична, кръгла дръжкаПозволява ви да работите комфортно. Може да се настройва индивидуално за всеки потребител.
Здрава тримерна главаЛесно удължете кордата на тримера, като натиснете главата на тримера към земята. Лесен и удобен монтаж на кордата.
Вариращи оборотиМоже да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Удобна презрамка за носене през рамо
- Позволява удобно и комфортно позициониране, така че да можете да работите без да се уморявате.
- Балансиран дизайн.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Готов за незабавна употреба благодарение на литиево-йонната технология
- Стартира с натискането на един бутон.
- Самостоятелен, безопасен и без кабел.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Диаметър на шпулата (мм)
|1,6
|Дължина на кордата
|Система за автоматична преса
|Геометрия на тримера
|Кръгла, с вдлъбнатини
|Настройка на скоростта
|Да
|Скорост на въртене (об/мин)
|степен 1: 4600 / степен 2: 5600
|Резец
|Глава с корда
|Диаметър на рязане (см)
|38
|Напрежение (В)
|36
|Време на работа с едно зареждане на батерията (мин)
|макс. 35 (6,0 Ah) / макс. 45 (7,5 Ah)
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,5
|Тегло с опаковката (кг)
|5,6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|1780 x 360 x 250
Обхват на доставката
- Допълнителна ръкохватка
- Раменен колан
- Шестограмен ключ
- Шпула с корда
Видео
Сфера на приложение
- За косене на трева на труднодостъпни места
- За косене на трева около улични табели, дървета или под пейки в парка
- За използване на стръмни терени
- Подходящ за дълга, жилава трева