Захранваният с батерии тример с корда LT 380/36 Bp е особено подходящ за труднодостъпни места, като например под пейки в паркове или около пътни знаци, пътни ограничители или бордюри. Но дори и при наклони и по-големи повърхности, леката акумулаторна машина е убедителна алтернатива на бензиновите тримери и, за разлика от тях, може да се използва и в зони, чувствителни към шум, без никакви проблеми. LT 380/36 Bp има голяма ширина и продължителност на рязане, не произвежда никакви емисии или вибрации и също така впечатлява със своята ергономична, регулируема дръжка и оптимално разпределение на теглото. Позволява ви да работите дълго време без умора.