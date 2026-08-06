LT 380/36 Bp

Идеален за труднодостъпни места, но също така добър за равни площи: Нашият високоефективен акумулаторен тример с корда LT 380/36 Bp, е изключително адаптивен и удобен за работа.

Захранваният с батерии тример с корда LT 380/36 Bp е особено подходящ за труднодостъпни места, като например под пейки в паркове или около пътни знаци, пътни ограничители или бордюри. Но дори и при наклони и по-големи повърхности, леката акумулаторна машина е убедителна алтернатива на бензиновите тримери и, за разлика от тях, може да се използва и в зони, чувствителни към шум, без никакви проблеми. LT 380/36 Bp има голяма ширина и продължителност на рязане, не произвежда никакви емисии или вибрации и също така впечатлява със своята ергономична, регулируема дръжка и оптимално разпределение на теглото. Позволява ви да работите дълго време без умора.

Характеристики и предимства
Тример LT 380/36 Bp: Ергономична, кръгла дръжка
Ергономична, кръгла дръжка
Позволява ви да работите комфортно. Може да се настройва индивидуално за всеки потребител.
Тример LT 380/36 Bp: Здрава тримерна глава
Здрава тримерна глава
Лесно удължете кордата на тримера, като натиснете главата на тримера към земята. Лесен и удобен монтаж на кордата.
Тример LT 380/36 Bp: Вариращи обороти
Вариращи обороти
Може да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Удобна презрамка за носене през рамо
  • Позволява удобно и комфортно позициониране, така че да можете да работите без да се уморявате.
  • Балансиран дизайн.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Готов за незабавна употреба благодарение на литиево-йонната технология
  • Стартира с натискането на един бутон.
  • Самостоятелен, безопасен и без кабел.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Диаметър на шпулата (мм) 1,6
Дължина на кордата Система за автоматична преса
Геометрия на тримера Кръгла, с вдлъбнатини
Настройка на скоростта Да
Скорост на въртене (об/мин) степен 1: 4600 / степен 2: 5600
Резец Глава с корда
Диаметър на рязане (см) 38
Напрежение (В) 36
Време на работа с едно зареждане на батерията (мин) макс. 35 (6,0 Ah) / макс. 45 (7,5 Ah)
Тегло без аксесоари (кг) 3,5
Тегло с опаковката (кг) 5,6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 1780 x 360 x 250

Обхват на доставката

  • Допълнителна ръкохватка
  • Раменен колан
  • Шестограмен ключ
  • Шпула с корда
Тример LT 380/36 Bp
Тример LT 380/36 Bp
Тример LT 380/36 Bp

Видео

Сфера на приложение
  • За косене на трева на труднодостъпни места
  • За косене на трева около улични табели, дървета или под пейки в парка
  • За използване на стръмни терени
  • Подходящ за дълга, жилава трева
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията