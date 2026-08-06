MT 36 Bp
Нашият акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp, е задвижващо устройство, което може да има различни приставки монтирани към него, от храсторез до верижен трион. За разнообразни задачи само с една машина.
Бърза и лесна смяна на инструмента, удобно и безопасно боравене: Нашият високоефективен многофункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, предоставя това, което обещава. Разработена да се справя с широк набор от задачи с различни взаимозаменяеми приставки, тази машина може да се похвали с висококачествени компоненти като мощен безчетков мотор и солиден стоманен вал. Машината е с ниско ниво на шум, има нулеви емисии и работи много гладко, което прави работата лесна за потребителя, защитава околната среда и значително намалява разходите за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти.
Характеристики и предимства
Удобно бързо свързванеСменяйте приставките лесно, бързо и без инструменти. Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Ергономична, кръгла дръжкаПозволява ви да работите комфортно. Може да се настройва индивидуално за всеки потребител.
Вариращи оборотиМоже да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Масивна, гладка стоманена ос
- Здрав дизайн.
- Издръжливи компоненти.
Мотор с висока производителност и висок въртящ момент
- Може да се похвали със същата висока производителност като бензинов двигател с предимствата на акумулаторна машина.
Безчетков мотор
- Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
- Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
- Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
- Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
- Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
- Работа без усилие за дълги периоди.
- Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
- Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации
Технически данни
|Платформа на батерията
|36 V Платформа на батерията
|Скорост на въртене (об/мин)
|7800 / 6800
|Напрежение (В)
|36
|Тегло без аксесоари (кг)
|2,6
|Тегло с опаковката (кг)
|3,62
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|951 x 197 x 188
Обхват на доставката
- Обла гумена ръкохватка
- Раменен колан
- Бързо свързване
Сфера на приложение
- За използване с MT HT 550/36 за подрязване на високи храсти и жив плет
- За използване с MT CS 250/36 за безопасно отстраняване и изхвърляне на клони на дървета
- Високоефективно задвижващо устройство за MT HT 550/36 и MT CS 250/36