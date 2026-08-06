Бърза и лесна смяна на инструмента, удобно и безопасно боравене: Нашият високоефективен многофункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, предоставя това, което обещава. Разработена да се справя с широк набор от задачи с различни взаимозаменяеми приставки, тази машина може да се похвали с висококачествени компоненти като мощен безчетков мотор и солиден стоманен вал. Машината е с ниско ниво на шум, има нулеви емисии и работи много гладко, което прави работата лесна за потребителя, защитава околната среда и значително намалява разходите за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти.