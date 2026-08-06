MT 36 Bp

Нашият акумулаторен многофункционален инструмент MT 36 Bp, е задвижващо устройство, което може да има различни приставки монтирани към него, от храсторез до верижен трион. За разнообразни задачи само с една машина.

Бърза и лесна смяна на инструмента, удобно и безопасно боравене: Нашият високоефективен многофункционален инструмент MT 36 Bp, захранван с батерии, предоставя това, което обещава. Разработена да се справя с широк набор от задачи с различни взаимозаменяеми приставки, тази машина може да се похвали с висококачествени компоненти като мощен безчетков мотор и солиден стоманен вал. Машината е с ниско ниво на шум, има нулеви емисии и работи много гладко, което прави работата лесна за потребителя, защитава околната среда и значително намалява разходите за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти.

Характеристики и предимства
Универсален инструмент MT 36 Bp: Удобно бързо свързване
Удобно бързо свързване
Сменяйте приставките лесно, бързо и без инструменти. Компактен и лесен за транспортиране и съхранение.
Универсален инструмент MT 36 Bp: Ергономична, кръгла дръжка
Ергономична, кръгла дръжка
Позволява ви да работите комфортно. Може да се настройва индивидуално за всеки потребител.
Универсален инструмент MT 36 Bp: Вариращи обороти
Вариращи обороти
Може да се адаптира за конкретна употреба. Удължено време за работа.
Масивна, гладка стоманена ос
  • Здрав дизайн.
  • Издръжливи компоненти.
Мотор с висока производителност и висок въртящ момент
  • Може да се похвали със същата висока производителност като бензинов двигател с предимствата на акумулаторна машина.
Безчетков мотор
  • Минимални усилия за поддръжка и дълъг живот.
  • Ниско генериране на топлина и висока ефективност.
Пълна гъвкавост в рамките на платформата Kärcher 36 V
  • Батерията може бързо да бъде сменена на други машини, ако е необходимо.
  • Повишава производителността и безопасността по време на работа.
Без емисии на вредни вещества и СО2
  • Защитава околната среда и здравето на потребителя.
Значително по-ниски вибрации в сравнение с бензиновите уреди
  • Работа без усилие за дълги периоди.
  • Защитава здравето на потребителя.
До 90% по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка в сравнение с бензиновите инструменти
  • Особено икономичен, тъй като няма разходи за бензин.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Скорост на въртене (об/мин) 7800 / 6800
Напрежение (В) 36
Тегло без аксесоари (кг) 2,6
Тегло с опаковката (кг) 3,62
Размери (Д × Ш × В) (мм) 951 x 197 x 188

Обхват на доставката

  • Обла гумена ръкохватка
  • Раменен колан
  • Бързо свързване
Универсален инструмент MT 36 Bp
Универсален инструмент MT 36 Bp
Универсален инструмент MT 36 Bp
Сфера на приложение
  • За използване с MT HT 550/36 за подрязване на високи храсти и жив плет
  • За използване с MT CS 250/36 за безопасно отстраняване и изхвърляне на клони на дървета
  • Високоефективно задвижващо устройство за MT HT 550/36 и MT CS 250/36
Аксесоари
Всички уреди съвместими с батерията