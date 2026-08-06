SGV 8/5

Лесният за употреба SGV 8/5 обединява функциите на парен генератор и екстрактор за мокро/сухо почистване. При работа с пара кондензната вода се изсмуква незабавно. Със допълнителни програми за почистване и система за съхранение на аксесоарите на уреда.

SGV 8/5 изпълнява всички желания. Изключително лесният за употреба екстрактор с парогенератор предлага практична функция за почистване с химия и самопочистване и по този начин гарантира изцяло хигиенна чистота. Освен това уредът убеждава с особено лесното и комфортно управление. Бутонът Easy Operation и ергономичната ръкохватка за управление на функциите на парогенератора и на екстрактора намаляват значително времето за работа. По време на работа можете бързо, гъвкаво и директно да избирате между всички функции. Режимът на работа с определен период eco!efficiency пести не само разходи. Той дава възможност и за работа в зони, които са чувствителни на шум. Аксесоарите се съхраняват директно върху уреда и са защитени срещу замърсяване и са винаги под ръка без да се налага дълго да търсите.

Характеристики и предимства
Маркуч за пара/изсмукване с пистолет за пара/изсмукване
eco!efficiency режим
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Ергономична и лесна за транспортиране
Спецификации

Технически данни

Налягане на парата (бар) макс. 8
Консумирана мощност (Вт) 3000
Време за загряване (мин) 7
Температура на котела (°C) макс. 173
Температура на горещата вода (°C) 70 - 173
Резервоар за чиста вода (л) 5,6
Обем на резервоар на мръсната вода (л) 5
Дължина на кабела (м) 7,5
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 50
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 40
Тегло с опаковката (кг) 48,02
Размери (Д × Ш × В) (мм) 640 x 495 x 965

¹⁾ Ключ за включване/изключване, режим студена вода/засмукване, режим eco!efficiency, режим пара/гореща вода/студена вода/засмукване, функция за студено изплакване на устройството, режим за препарат/засмукване, функция за самопочистване на устройството.

Обхват на доставката

  • Количество парни тръби: 2 бр.
  • Тръби за изсмукване на пара: 2 бр., 505 мм
  • Дюза за почистване на подове: 300 мм
  • Маркуч за пара/изсмукване с пистолет за пара/изсмукване: 4 м
  • Гумена лента за ръчен накрайник: 150 мм
  • Гумена лента на дюзата за под: 300 мм
  • Ръчна дюза: 150 мм
  • Накрайник за детайли/адаптер за дюза за фуги: 185 мм
  • Удължител за точкова дюза: 140 мм
  • Триъгълна дюза за ръчно/подово почистване на ъгли
  • Малка кръгла четка, неръждаема стомана: 1 бр.
  • Малка кръгла четка, месинг: 1 бр.
  • Малка кръгла четка, Pekalon (черна): 1 бр.
  • Ръкохватка
  • Място за съхранение на аксесоари (подвижно)

Оборудване

  • Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
  • Жилища: Неръждаема стомана
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Дисплей
  • Регулиране на количеството пара: на дръжка (три стъпки)
  • Предпазно заключване на пистолета за пара
Парен екстрактор SGV 8/5
Парен екстрактор SGV 8/5

Видео

Сфера на приложение
  • Прозоречни стъкла, стъклени врати, стъклени повърхности и огледала
Аксесоари
Почистващи препарати