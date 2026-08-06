SGV 8/5
Лесният за употреба SGV 8/5 обединява функциите на парен генератор и екстрактор за мокро/сухо почистване. При работа с пара кондензната вода се изсмуква незабавно. Със допълнителни програми за почистване и система за съхранение на аксесоарите на уреда.
SGV 8/5 изпълнява всички желания. Изключително лесният за употреба екстрактор с парогенератор предлага практична функция за почистване с химия и самопочистване и по този начин гарантира изцяло хигиенна чистота. Освен това уредът убеждава с особено лесното и комфортно управление. Бутонът Easy Operation и ергономичната ръкохватка за управление на функциите на парогенератора и на екстрактора намаляват значително времето за работа. По време на работа можете бързо, гъвкаво и директно да избирате между всички функции. Режимът на работа с определен период eco!efficiency пести не само разходи. Той дава възможност и за работа в зони, които са чувствителни на шум. Аксесоарите се съхраняват директно върху уреда и са защитени срещу замърсяване и са винаги под ръка без да се налага дълго да търсите.
Характеристики и предимства
Маркуч за пара/изсмукване с пистолет за пара/изсмукване
eco!efficiency режим
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Ергономична и лесна за транспортиране
Спецификации
Технически данни
|Налягане на парата (бар)
|макс. 8
|Консумирана мощност (Вт)
|3000
|Време за загряване (мин)
|7
|Температура на котела (°C)
|макс. 173
|Температура на горещата вода (°C)
|70 - 173
|Резервоар за чиста вода (л)
|5,6
|Обем на резервоар на мръсната вода (л)
|5
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 50
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|40
|Тегло с опаковката (кг)
|48,02
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|640 x 495 x 965
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Обхват на доставката
- Количество парни тръби: 2 бр.
- Тръби за изсмукване на пара: 2 бр., 505 мм
- Дюза за почистване на подове: 300 мм
- Маркуч за пара/изсмукване с пистолет за пара/изсмукване: 4 м
- Гумена лента за ръчен накрайник: 150 мм
- Гумена лента на дюзата за под: 300 мм
- Ръчна дюза: 150 мм
- Накрайник за детайли/адаптер за дюза за фуги: 185 мм
- Удължител за точкова дюза: 140 мм
- Триъгълна дюза за ръчно/подово почистване на ъгли
- Малка кръгла четка, неръждаема стомана: 1 бр.
- Малка кръгла четка, месинг: 1 бр.
- Малка кръгла четка, Pekalon (черна): 1 бр.
- Ръкохватка
- Място за съхранение на аксесоари (подвижно)
Оборудване
- Резервоар: отстранява се и може да се допъ;ва при необходимост
- Жилища: Неръждаема стомана
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Дисплей
- Регулиране на количеството пара: на дръжка (три стъпки)
- Предпазно заключване на пистолета за пара
Видео
Сфера на приложение
- Прозоречни стъкла, стъклени врати, стъклени повърхности и огледала