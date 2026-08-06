SGV 8/5 изпълнява всички желания. Изключително лесният за употреба екстрактор с парогенератор предлага практична функция за почистване с химия и самопочистване и по този начин гарантира изцяло хигиенна чистота. Освен това уредът убеждава с особено лесното и комфортно управление. Бутонът Easy Operation и ергономичната ръкохватка за управление на функциите на парогенератора и на екстрактора намаляват значително времето за работа. По време на работа можете бързо, гъвкаво и директно да избирате между всички функции. Режимът на работа с определен период eco!efficiency пести не само разходи. Той дава възможност и за работа в зони, които са чувствителни на шум. Аксесоарите се съхраняват директно върху уреда и са защитени срещу замърсяване и са винаги под ръка без да се налага дълго да търсите.