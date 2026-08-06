BD 35/15 C Classic BP Pack

BD 35/15 C Classic е идеално решение за почистване на подове в малки пространства. Отличната маневреност и компактност правят почистването лесно. Вградено зарядно осигурява удобно зареждане.

С компактния размер на BD 35/15 C и отличните параметри, тази машина предлага изключителна гъвкавост, лекота на използване и ефективни възможности за почистване. Оборудвана с 35 см четкова глава, BD 35/15 C осигурява изключителна ефективност на почистване и маневреност. Проектирана специално за по-малки пространства, BD 35/15 C е перфектна за навигиране близо до тесни ъгли и зони с претъпкано обзавеждане. С височина от 68 см тя се побира под повечето маси и мебели. Друга удобна характеристика на BD 35/15 C е вграденото зарядно устройство за батерии. Това позволява на оператора да зарежда машината на всяко място. Компактната подопочистваща машина BD 35/15 C е проектирана за издръжливост и надеждност. Здравият дизайн и висококачествените компоненти осигуряват дълъг експлоатационен живот дори при предизвикателни условия. Лесното управление и ергономичният дизайн също така улесняват рутинната поддръжка и почистване на самата машина, така че да могат да се извършват бързо и лесно.

Характеристики и предимства
Вградено зарядно устройство
  • Широковолтово зарядно устройство за удобно зареждане навсякъде
  • Съвместим с широк диапазон на напрежение
Компактни размери
  • Добра маневреност
  • Лесно се отдалечава от стената
  • Лесно управление
Оптимално вакуумиране
  • Смукателя надеждно събира вода и в тесни ъгли.
  • Изсушава пода веднага
Сгъваемо и регулируемо кормило
  • Компактен дизайн, спестява повече място при съхранение
  • Лесен за транспортиране, пасва на повечето автомобили
  • Ергономично регулируем за различни височини на оператора.
Регулируем дебит на водата
  • Максимален воден поток от 1 л/мин
  • Регулира се в зависимост от вида на пода и замърсяването
Лесно достъпна четкова глава
  • Не са необходими инструменти за отстраняване на четката
  • Лесна поддръжка след работа
Подвижен резервоар за мръсна вода
  • Лесна поддръжка
режим eco!efficiency
  • По-ниска консумация на енергия
  • По-ниско ниво на шум
  • Удължава работното време с до 25%
Подобрено подаване на вода
  • Отговаря на стандарта на ЕС
  • По-равномерното разпределение на водата подобрява ефективността на почистване
Дисплей
  • Показване на кодове за грешки и статус, улеснява обслужването
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Работна ширина, четки (мм) 350
Работна ширина, изсмукване (мм) 470
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) макс. 15 / макс. 15
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 1400
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 700
Вид батерия Без поддръжка
Батерия (В/Ач) 12 / 38
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2
Време за зареждане на батерията (ч) Номинален 10
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Обороти на четките (об/мин) 180
Работен натиска на четката (г/см²) 25
Разход на вода (л/мин) макс. 0,95
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 54
Размери (Д × Ш × В) (мм) 830 x 500 x 680

Обхват на доставката

  • Дискова четка: 1 бр.
  • Батерия
  • Включена батерия и вграден зарядно устройство
  • Транспортни колела

Оборудване

  • Вид на засмукващите пера: Linatex®
Подопочистваща машина BD 35/15 C Classic BP Pack
Подопочистваща машина BD 35/15 C Classic BP Pack
Подопочистваща машина BD 35/15 C Classic BP Pack

Видео

Сфера на приложение
  • BSC
  • Търговия на дребно
  • Хотелиерство
  • ресторанти и кафенета
  • Обществена дейност
  • Здравеопазване
  • Офиси
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