С компактния размер на BD 35/15 C и отличните параметри, тази машина предлага изключителна гъвкавост, лекота на използване и ефективни възможности за почистване. Оборудвана с 35 см четкова глава, BD 35/15 C осигурява изключителна ефективност на почистване и маневреност. Проектирана специално за по-малки пространства, BD 35/15 C е перфектна за навигиране близо до тесни ъгли и зони с претъпкано обзавеждане. С височина от 68 см тя се побира под повечето маси и мебели. Друга удобна характеристика на BD 35/15 C е вграденото зарядно устройство за батерии. Това позволява на оператора да зарежда машината на всяко място. Компактната подопочистваща машина BD 35/15 C е проектирана за издръжливост и надеждност. Здравият дизайн и висококачествените компоненти осигуряват дълъг експлоатационен живот дори при предизвикателни условия. Лесното управление и ергономичният дизайн също така улесняват рутинната поддръжка и почистване на самата машина, така че да могат да се извършват бързо и лесно.