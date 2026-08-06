BD 35/15 C Classic BP Pack
BD 35/15 C Classic е идеално решение за почистване на подове в малки пространства. Отличната маневреност и компактност правят почистването лесно. Вградено зарядно осигурява удобно зареждане.
С компактния размер на BD 35/15 C и отличните параметри, тази машина предлага изключителна гъвкавост, лекота на използване и ефективни възможности за почистване. Оборудвана с 35 см четкова глава, BD 35/15 C осигурява изключителна ефективност на почистване и маневреност. Проектирана специално за по-малки пространства, BD 35/15 C е перфектна за навигиране близо до тесни ъгли и зони с претъпкано обзавеждане. С височина от 68 см тя се побира под повечето маси и мебели. Друга удобна характеристика на BD 35/15 C е вграденото зарядно устройство за батерии. Това позволява на оператора да зарежда машината на всяко място. Компактната подопочистваща машина BD 35/15 C е проектирана за издръжливост и надеждност. Здравият дизайн и висококачествените компоненти осигуряват дълъг експлоатационен живот дори при предизвикателни условия. Лесното управление и ергономичният дизайн също така улесняват рутинната поддръжка и почистване на самата машина, така че да могат да се извършват бързо и лесно.
Характеристики и предимства
Вградено зарядно устройство
- Широковолтово зарядно устройство за удобно зареждане навсякъде
- Съвместим с широк диапазон на напрежение
Компактни размери
- Добра маневреност
- Лесно се отдалечава от стената
- Лесно управление
Оптимално вакуумиране
- Смукателя надеждно събира вода и в тесни ъгли.
- Изсушава пода веднага
Сгъваемо и регулируемо кормило
- Компактен дизайн, спестява повече място при съхранение
- Лесен за транспортиране, пасва на повечето автомобили
- Ергономично регулируем за различни височини на оператора.
Регулируем дебит на водата
- Максимален воден поток от 1 л/мин
- Регулира се в зависимост от вида на пода и замърсяването
Лесно достъпна четкова глава
- Не са необходими инструменти за отстраняване на четката
- Лесна поддръжка след работа
Подвижен резервоар за мръсна вода
- Лесна поддръжка
режим eco!efficiency
- По-ниска консумация на енергия
- По-ниско ниво на шум
- Удължава работното време с до 25%
Подобрено подаване на вода
- Отговаря на стандарта на ЕС
- По-равномерното разпределение на водата подобрява ефективността на почистване
Дисплей
- Показване на кодове за грешки и статус, улеснява обслужването
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Работна ширина, четки (мм)
|350
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|470
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|макс. 15 / макс. 15
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|макс. 1400
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|700
|Вид батерия
|Без поддръжка
|Батерия (В/Ач)
|12 / 38
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2
|Време за зареждане на батерията (ч)
|Номинален 10
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|100 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Обороти на четките (об/мин)
|180
|Работен натиска на четката (г/см²)
|25
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 0,95
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|54
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|830 x 500 x 680
Обхват на доставката
- Дискова четка: 1 бр.
- Батерия
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Транспортни колела
Оборудване
- Вид на засмукващите пера: Linatex®
Видео
Сфера на приложение
- BSC
- Търговия на дребно
- Хотелиерство
- ресторанти и кафенета
- Обществена дейност
- Здравеопазване
- Офиси