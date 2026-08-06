Лимитираната черна акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение за ефективно почистване на малки и силно обзаведени помещения. Почиства напред и назад и благодарение на малкото си тегло е лесна за транспортиране и подходяща за използване по стълби. Нейната въртяща се ролкова четкова глава с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа на тесни завои, като по този начин осигурява максимална маневреност и подвижност. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия позволява дълго време на работа, не изисква поддръжка, зарежда се бързо и е до три пъти по-издръжлива от конвенционалните оловно-киселинни батерии. За допълнителна ефективност режимът eco!efficiency може да се активира с натискането на един бутон. Това намалява потреблението на енергия, удължава времето за работа на батерията и намалява работния шум с около 40%, което прави възможна работата дори в чувствителни на шум зони.