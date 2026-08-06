BR 35/12 C Bp Pack Go!Further

BR 35/12 C Bp Pack Go!Further е лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари.

Лимитираната черна акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение за ефективно почистване на малки и силно обзаведени помещения. Почиства напред и назад и благодарение на малкото си тегло е лесна за транспортиране и подходяща за използване по стълби. Нейната въртяща се ролкова четкова глава с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа на тесни завои, като по този начин осигурява максимална маневреност и подвижност. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия позволява дълго време на работа, не изисква поддръжка, зарежда се бързо и е до три пъти по-издръжлива от конвенционалните оловно-киселинни батерии. За допълнителна ефективност режимът eco!efficiency може да се активира с натискането на един бутон. Това намалява потреблението на енергия, удължава времето за работа на батерията и намалява работния шум с около 40%, което прави възможна работата дори в чувствителни на шум зони.

Характеристики и предимства
Включително мощна литиево-йонна батерия
  • Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
  • Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
  • Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Изключително маневрена и ефективна – идеална за силно обзаведени помещения
  • Въртяща се на +/– 200° глава с четки с KART-технология. Така машината може да се управлява. За комфортно преминаване при завои.
  • Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
  • При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчиви характеристики
  • Изработени от 38% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • 40% по-ниски нива на шум.
  • До 50% по-дълго време на работа и намалени емисии на CO₂ благодарение на eco!Mode.
Компактен уред
  • Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
  • Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
  • 35% по-лека от идентични уреди.
  • Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
  • Лесен транспорт в автомобили.
Включва събиране на груби замърсявания
  • Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
  • Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
  • Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Прибираща се дръжка за управление
  • Компактно съхранение
  • Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
  • Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина, четки (мм) 350
Работна ширина, изсмукване (мм) 450
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 12 / 12
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1400
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1050
Вид батерия Li-Ion
Батерия (В/Ач) 25,2 / 21
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 1,5
Време за зареждане на батерията (ч) прибл. 2,7
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 220 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Обороти на четките (об/мин) 700 - 1500
Работен натиска на четката (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Радиус на завой в коридор (мм) 1050
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) макс. 65
Номинална консумирана мощност (Вт) 500
Цвят антрацит
Допустимо общо тегло (кг) 48
Тегло без аксесоари (кг) 36
Размери (Д × Ш × В) (мм) 930 x 420 x 1100

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Включена батерия и вграден зарядно устройство
  • Транспортни колела
  • Смукател, прав: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Регулируем натиск на четката
Подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
Подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
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