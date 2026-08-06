BR 35/12 C Bp Pack Go!Further
BR 35/12 C Bp Pack Go!Further е лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари.
Лимитираната черна акумулаторна подопочистваща машина BR 35/12 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение за ефективно почистване на малки и силно обзаведени помещения. Почиства напред и назад и благодарение на малкото си тегло е лесна за транспортиране и подходяща за използване по стълби. Нейната въртяща се ролкова четкова глава с технология KART (Kärcher Advanced Response Technology) позволява работа на тесни завои, като по този начин осигурява максимална маневреност и подвижност. Мощната, дълготрайна литиево-йонна батерия позволява дълго време на работа, не изисква поддръжка, зарежда се бързо и е до три пъти по-издръжлива от конвенционалните оловно-киселинни батерии. За допълнителна ефективност режимът eco!efficiency може да се активира с натискането на един бутон. Това намалява потреблението на енергия, удължава времето за работа на батерията и намалява работния шум с около 40%, което прави възможна работата дори в чувствителни на шум зони.
Характеристики и предимства
Включително мощна литиево-йонна батерия
- Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
- Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
- Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Изключително маневрена и ефективна – идеална за силно обзаведени помещения
- Въртяща се на +/– 200° глава с четки с KART-технология. Така машината може да се управлява. За комфортно преминаване при завои.
- Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
- При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчиви характеристики
- Изработени от 38% рециклирана пластмаса¹⁾.
- 40% по-ниски нива на шум.
- До 50% по-дълго време на работа и намалени емисии на CO₂ благодарение на eco!Mode.
Компактен уред
- Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
- Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
- 35% по-лека от идентични уреди.
- Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
- Лесен транспорт в автомобили.
Включва събиране на груби замърсявания
- Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
- Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
- Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Прибираща се дръжка за управление
- Компактно съхранение
- Може да се транспортира и в малки автомобили.
Дръжка за управление с регулиране на височината
- Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина, четки (мм)
|350
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|450
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|12 / 12
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1400
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1050
|Вид батерия
|Li-Ion
|Батерия (В/Ач)
|25,2 / 21
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 1,5
|Време за зареждане на батерията (ч)
|прибл. 2,7
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|220 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Обороти на четките (об/мин)
|700 - 1500
|Работен натиска на четката (г/см²/кг)
|80 - 150 / 6 - 12
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1050
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|макс. 65
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|500
|Цвят
|антрацит
|Допустимо общо тегло (кг)
|48
|Тегло без аксесоари (кг)
|36
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|930 x 420 x 1100
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 1 бр.
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Транспортни колела
- Смукател, прав: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Регулируем натиск на четката