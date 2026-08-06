BR 45/22 C BP Pack Go!Further
BR 45/22 C Bp Pack Go!Further е лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари.
Дори и в големи помещения често има тесни пространства, в които трябва да се ориентирате поради силно обзаведените зони. В такива случаи нашата лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение. Тя разполага с ролкова четкова глава, която може да се върти на 200° в двете посоки с технологията KART (Kärcher Advanced Response Technology), и голяма работна ширина. Това я прави особено маневрена и идеална за силно обзаведени площи. Постоянното напречно положение на четката и смукателя спрямо посоката на движение осигурява по-висока производителност и постоянни резултати при почистването. Използваните високоефективни литиево-йонни батерии не изискват поддръжка и са до три пъти по-издръжливи от конвенционалните оловно-киселинни батерии. Превключваемият режим eco!efficiency допълнително увеличава времето за работа и намалява шума при работа с около 40%. Вграденият EPA филтър пречиства отработения въздух от мръсна вода и позволява да се използва дори в зони с повишена хигиена.
Характеристики и предимства
Включително мощна литиево-йонна батерия
- Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
- Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
- Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Изключително маневрени и ефективни – идеални за силно обзаведени помещения
- Въртяща се глава на четката с +/-200° с KART технология, позволяваща управление на машината. За удобна работа при завои.
- Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
- При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчиви характеристики
- Изработени от 38% рециклирана пластмаса¹⁾.
- 40% по-ниски нива на шум.
- До 50% по-дълго време на работа и намалени емисии на CO₂ благодарение на eco!Mode.
Компактен уред
- Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
- Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
- 35% по-лека от идентични уреди.
- Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
- Лесен транспорт в автомобили.
Технология с ролкова четка
- Силният натиск отстранява упорити замърсявания.
- Много добър за грапави подове и за почистване на фуги.
- Равномерен резултат от почистването.
Включва събиране на груби замърсявания
- Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
- Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
- Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Дръжка за управление с регулиране на височината
- Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|Батерия
|Хидравлично задвижване
|Напредване чрез въртене на четката
|Работна ширина, четки (мм)
|450
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|500
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|22 / 22
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|1800
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|1260
|Вид батерия
|Li-Ion
|Батерия (В/Ач)
|25,2 / 30
|Време на работа на акумулатора (ч)
|макс. 2
|Време за зареждане на батерията (ч)
|прибл. 3,5
|Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В)
|220 - 240
|Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz)
|50 - 60
|Обороти на четките (об/мин)
|750 - 1050
|Работен натиска на четката (г/см²)
|100 - 150
|Радиус на завой в коридор (мм)
|1118
|Разход на вода (л/мин)
|1
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|63
|Напрежение (В)
|25,2
|Номинална консумирана мощност (Вт)
|до 550
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|43
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|866 x 530 x 1061
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Вариант: Включена батерия
- Ролкова четка: 1 бр.
- Включена батерия и вграден зарядно устройство
- Транспортни колела
- Смукател, прав: 1 бр.
Оборудване
- Система с два резервоара
- Регулируем натиск на четката