BR 45/22 C BP Pack Go!Further

BR 45/22 C Bp Pack Go!Further е лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари.

Дори и в големи помещения често има тесни пространства, в които трябва да се ориентирате поради силно обзаведените зони. В такива случаи нашата лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение. Тя разполага с ролкова четкова глава, която може да се върти на 200° в двете посоки с технологията KART (Kärcher Advanced Response Technology), и голяма работна ширина. Това я прави особено маневрена и идеална за силно обзаведени площи. Постоянното напречно положение на четката и смукателя спрямо посоката на движение осигурява по-висока производителност и постоянни резултати при почистването. Използваните високоефективни литиево-йонни батерии не изискват поддръжка и са до три пъти по-издръжливи от конвенционалните оловно-киселинни батерии. Превключваемият режим eco!efficiency допълнително увеличава времето за работа и намалява шума при работа с около 40%. Вграденият EPA филтър пречиства отработения въздух от мръсна вода и позволява да се използва дори в зони с повишена хигиена.

Характеристики и предимства
Включително мощна литиево-йонна батерия
  • Напълно без поддръжка въпреки 3 пъти по-дългата продължителност на експлоатационния живот в сравнение с обичайните батерии.
  • Безпроблемно междинно и частично зареждане, в зависимост от нуждите.
  • Бързо зареждане (напълно за три часа, на половина за един час).
Изключително маневрени и ефективни – идеални за силно обзаведени помещения
  • Въртяща се глава на четката с +/-200° с KART технология, позволяваща управление на машината. За удобна работа при завои.
  • Четката винаги е напречно на посоката на движение. Перата на смукателя събират надеждно водата на всеки завой.
  • При нужда може да се почиства и изсмуква и назад.
Устойчиви характеристики
  • Изработени от 38% рециклирана пластмаса¹⁾.
  • 40% по-ниски нива на шум.
  • До 50% по-дълго време на работа и намалени емисии на CO₂ благодарение на eco!Mode.
Компактен уред
  • Преминаване около стени – възможно при позиция под 90° ъгъл.
  • Няма елементи, които да излизат извън уреда; лесна употреба.
Много малко собствено тегло на уреда
  • 35% по-лека от идентични уреди.
  • Лесно преминаване през стъпала, прагове и по стълби.
  • Лесен транспорт в автомобили.
Технология с ролкова четка
  • Силният натиск отстранява упорити замърсявания.
  • Много добър за грапави подове и за почистване на фуги.
  • Равномерен резултат от почистването.
Включва събиране на груби замърсявания
  • Ефективно метене, четкане и изсмукване в един процес.
  • Събира камъчета, малки пръчки и други малки предмети.
  • Грижи се за оптималната функция на изсмукващата лайсна.
Дръжка за управление с регулиране на височината
  • Ергономично регулиране за различните височини на операторите.
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина, четки (мм) 450
Работна ширина, изсмукване (мм) 500
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 22 / 22
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 1800
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1260
Вид батерия Li-Ion
Батерия (В/Ач) 25,2 / 30
Време на работа на акумулатора (ч) макс. 2
Време за зареждане на батерията (ч) прибл. 3,5
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 220 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Обороти на четките (об/мин) 750 - 1050
Работен натиска на четката (г/см²) 100 - 150
Радиус на завой в коридор (мм) 1118
Разход на вода (л/мин) 1
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 63
Напрежение (В) 25,2
Номинална консумирана мощност (Вт) до 550
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 43
Размери (Д × Ш × В) (мм) 866 x 530 x 1061

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Ролкова четка: 1 бр.
  • Включена батерия и вграден зарядно устройство
  • Транспортни колела
  • Смукател, прав: 1 бр.

Оборудване

  • Система с два резервоара
  • Регулируем натиск на четката
Подопочистваща машина BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Подопочистваща машина BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Подопочистваща машина BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Подопочистваща машина BR 45/22 C BP Pack Go!Further
Подопочистваща машина BR 45/22 C BP Pack Go!Further
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