Дори и в големи помещения често има тесни пространства, в които трябва да се ориентирате поради силно обзаведените зони. В такива случаи нашата лимитирана черна акумулаторна подопочистваща машина BR 45/22 C Bp Pack Go!Further, изработена от 38% рециклирана пластмаса¹⁾ и с ексклузивни аксесоари, е идеалното решение. Тя разполага с ролкова четкова глава, която може да се върти на 200° в двете посоки с технологията KART (Kärcher Advanced Response Technology), и голяма работна ширина. Това я прави особено маневрена и идеална за силно обзаведени площи. Постоянното напречно положение на четката и смукателя спрямо посоката на движение осигурява по-висока производителност и постоянни резултати при почистването. Използваните високоефективни литиево-йонни батерии не изискват поддръжка и са до три пъти по-издръжливи от конвенционалните оловно-киселинни батерии. Превключваемият режим eco!efficiency допълнително увеличава времето за работа и намалява шума при работа с около 40%. Вграденият EPA филтър пречиства отработения въздух от мръсна вода и позволява да се използва дори в зони с повишена хигиена.