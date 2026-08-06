K-Mop 46 е идеалното решение за професионалисти, които не искат да правят компромиси с ергономичността, издръжливостта и производителността. Изключително здравата му конструкция, съчетана с плавно управление, се справя с всяко предизвикателство - от тесни пространства до големи площи. Високата маневреност и работната ширина от 46 см гарантират максимална ефективност. Благодарение на мощното засмукване подовете са веднага сухи и безопасни за ходене. Интуитивното управление не изисква много обучение и позволява директна, професионална употреба. Ергономичността, разработена в сътрудничество с експерти, гарантира щадяща гърба и енергоспестяваща работа. С 4-литровите резервоари за чиста и мръсна вода K-Mop 46 впечатлява със своята издръжливост и устойчивост: рециклираното съдържание от 28%, режимът eco!Mode и ниските стойности на потребление пестят ценни ресурси. Като част от системата на Kärcher, машината се интегрира безпроблемно в платформата Battery Power+ и Kärcher Equipment Management. Поемете контрола - с K-Mop 46, вашият надежден партньор за професионално почистване.