K Mop 46 Bp Pack 36/75

K-Mop 46 впечатлява с интуитивното си управление, безпроблемното боравене с удобно задвижване и мощната смукателна сила. За първокласни резултати при почистването на всички твърди подови настилки.

K-Mop 46 е идеалното решение за професионалисти, които не искат да правят компромиси с ергономичността, издръжливостта и производителността. Изключително здравата му конструкция, съчетана с плавно управление, се справя с всяко предизвикателство - от тесни пространства до големи площи. Високата маневреност и работната ширина от 46 см гарантират максимална ефективност. Благодарение на мощното засмукване подовете са веднага сухи и безопасни за ходене. Интуитивното управление не изисква много обучение и позволява директна, професионална употреба. Ергономичността, разработена в сътрудничество с експерти, гарантира щадяща гърба и енергоспестяваща работа. С 4-литровите резервоари за чиста и мръсна вода K-Mop 46 впечатлява със своята издръжливост и устойчивост: рециклираното съдържание от 28%, режимът eco!Mode и ниските стойности на потребление пестят ценни ресурси. Като част от системата на Kärcher, машината се интегрира безпроблемно в платформата Battery Power+ и Kärcher Equipment Management. Поемете контрола - с K-Mop 46, вашият надежден партньор за професионално почистване.

Характеристики и предимства
Най-лесна работа
  • Приятно задвижване чрез насрещно въртящи се четки.
  • Почистване на ръбовете с помощта на буферни ролки, без да се поврежда инвентарът.
  • Почистване на 360° чрез накланяне на теглича във всички посоки.
Най-интуитивно управление
  • Безгласов HMI за настройка на най-важните функции.
  • Добре познатото цветово кодиране на Kärcher (жълти контролни уреди).
  • Ниски разходи за обучение благодарение на интуитивния дизайн.
Ергономия
  • Разработен в сътрудничество с експерти по ергономичност.
  • Регулируема на височина дръжка за перфектно приспособяване към всеки размер на тялото.
  • Намалено тегло на ръката по време на работа благодарение на добре обмисленото разположение на компонентите.
Устойчиви характеристики
Най-добри резултати от почистването
  • Резервоари за чиста и мръсна вода с вместимост 4 литра за достатъчен обхват.
  • Ефективно почистване дори на най-малките, силно обзаведени площи, както и на големи повърхности.
  • 2-степенно интензивно почистване с повдигащ се смукател.
Перфектно засмукване
  • Стандартно включени смукателни пера Linatex®.
  • Регулируем на височина, модерен алуминиев смукател.
  • Сухи подове дори при силно текстурирани твърди подови настилки.
Свързаност
  • Опционален модул за свързване Plug-in Connect.
  • Записване на действителните работни часове и местоположение.
  • Показване на данните в реално време в портала Kärcher Equipment Management.
Платформа на батерията
  • Сменяеми батерии 36 V Battery Power+.
  • Надеждна защита за приложения, включващи вода.
  • Литиево-йонната батерия гарантира постоянна производителност и предотвратява саморазреждането и мемори ефекта.
Спецификации

Технически данни

Платформа на батерията 36 V Платформа на батерията
Тип задвижване Батерия
Хидравлично задвижване Напредване чрез въртене на четката
Работна ширина, четки (мм) 460
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 4 / 4
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) макс. 1840
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 1200
Вид батерия Сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия.
Напрежение (В) 36
Капацитет (Ач) 7,5
Брой необходими батерии (бр.) 1
Производителност с едно зареждане на батерията (7,5 Ah)
Време на работа с едно зареждане на батерията (/ч) eco!efficiency режим: / прибл. 1 (7,5 Ah)
Време за зареждане на акумулаторната батерия (мин) 58 / 81
Изходяща мощност (A) 6
Напрежение (захранване за зарядно устройство) (В) 100 - 240
Честота (захранване за зарядно устройство) (Hz) 50 - 60
Обороти на четките (об/мин) 350
Разход на вода (мл/мин) макс. 440
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 67
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 24,7
Размери (Д × Ш × В) (мм) 445,5 x 551 x 1153,5

Обхват на доставката

  • Вариант: Включена батерия
  • Транспортни колела

Оборудване

  • Акумулаторни батерии: 36 V / 7.5 Ah Battery Power+ батерия (1 брой)
  • Зарядно устройство: 36 V Battery Power+ бързо зарядно (1 бр.)
  • Система с два резервоара
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75
Подопочистваща машина K Mop 46 Bp Pack 36/75

Видео

Сфера на приложение
  • Перфектен за фирми за почистване, в сектора на търговията на дребно или обществени сгради.
  • Идеално решение за изпълнители на строителни услуги, хотели и ресторанти
  • Здравеопазване.
  • Идеален за поддръжка и междинно почистване, напр. в обществени сгради
  • Подходящ и за почистване в сектора на търговията на дребно, столова за хранене или офиси
Аксесоари
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