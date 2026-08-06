Buffy Сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах

Акрилна сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах с U-образно отваряне, наклон до 240° и дръжка от системата Lampo с подвижна капачка.

Сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности, независимо от височината, дълбочината или наклона.

Спецификации

Технически данни

Количество (бр.) 1
Тегло на продукта (кг) 0,156
Тегло на опаковката (кг) 0,221
Размери (Д х Ш ) (мм) 410 x 60
Размери, с опаковката (мм) 410 x 60 x 90

Оборудване

  • LAMPO връзка
Buffy Сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - сухо почистване
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