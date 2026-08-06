Buffy Сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах
Акрилна сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах с U-образно отваряне, наклон до 240° и дръжка от системата Lampo с подвижна капачка.
Сгъваема бърсалка за ръчно почистване на прах. Най-доброто решение за бързо и прецизно почистване на труднодостъпни повърхности, независимо от височината, дълбочината или наклона.
Спецификации
Технически данни
|Количество (бр.)
|1
|Тегло на продукта (кг)
|0,156
|Тегло на опаковката (кг)
|0,221
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|410 x 60
|Размери, с опаковката (мм)
|410 x 60 x 90
Оборудване
- LAMPO връзка
Видео
Сфера на приложение
- Повърхност - сухо почистване