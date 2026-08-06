RBS 6000 е ръчно задвижвана автомивка с една четка за превозни средства в търговията. Тя е проектирана и разработена въз основа на експертните познания на Kärcher в технологията за измиване на превозни средства. Акцентът е поставен върху нежното премахване на наслоеното покритие от трафика чрез завъртане на почистващите ролки. Машината е идеалното решение за бързото и цялостно почистване (отстрани, отпред и отзад) за малък автопарки. Във всеки процес на измиване, при който се използват вода и почистващи препарати по време на цикъла на измиване, се създава агресивна среда. Поради тази причина Kärcher поставя специален акцент върху оптималната защита срещу абразия и ръжда на компонентите. Следователно рамката е алуминиева конструкция. Компактната конструкция на здраво с 6 водещи ролки шаси гарантиращо висока стабилност. RBS 6000 е лесно преместваем с помощта на 4 направляващи колела (2 от тях са фиксирани). Две допълнителни колела гарантират отлична стабилност и надеждност на водене по релсите по време на процеса на измиване. Движението напред по автомобила се подпомага от въртенето на четката. Заводът комбинира - в резултат на идеи на индустриални дизайнери - изчистен външен вид с висока безопасност и оптимална работа. Известният немски тестов сертификат "GS-Gütesiegel" доказва това. Четките (движение вдясно и вляво) се управляват от авариен превключватели от двете страни. Водоснабдяването може да бъде спряно с плъзгащ се кран. Детергентът се смесва с вода с помощта на дозираща помпа. Пластмасови покрити дръжки, рама на шаси със заоблени ръбове и дистанционни ролки предпазват оператора и превозното средство. Двойно лагеруващият вал на четката се задвижва от редукторен мотор със самозатягаща се верижна задвижка. Четката с бял жълт цвят (диаметър в експлоатация приблизително 1000 мм) се състои от профилирани полиетиленови четки и се събират върху индивидуално сменяеми половин черупки.