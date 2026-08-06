Puzzi 30/4 E
Най-тихата прахосмукачка за мокро почистване от този вид: Puzzi 30/4 E с ниво на шума само 66 dB(A). За почистване на големи площи с текстилна настилка. Ергономичен изправен дизайн. Интегрирани подгряващи елементи (като опция загряване на водата в резервоара).
Със своето ниво на шума от 66 dB(A) екстракторът Puzzi 30/4 E е най-тихият уред в своя клас. Снабден е с 30-литров воден резервоар, който осигурява почистване на големи площи без прекъсване. Благодарение на интегрирания конектор за PW 30/1 почистваната площ може да бъде увеличена допълнително. Ергономичният дизайнът осигурява комфорт при работа без уредът да заема много място въпреки големия обем на резервоара. Интегрирани подгряващи елементи (като опция загряване на водата в резервоара). Това позволява поддържането на постоянна температура на чистата вода- за първокласни резултати от почистването.
Характеристики и предимства
Екстремно тихаСамо 66 dB(A).
Голям обем на резервоараПочистване на големи площи.
Контакт за PW 30Увеличаване на ефективност за единица площ и на механичното обработване на влакната.
Свалящ се резервоар за мръсна вода.
- Контейнерът може да се сваля, за да се изпразни.
Големи колела за транспорт
Голям обем на резервоара
Добро изсмукване
Високи резултати от почистването
Възможност за регулиране на височината на ръкохватката
Спецификации
Технически данни
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|60 - 75
|Дебит на въздуха (л/с)
|74
|Вакуум (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Количество на изпръскване (л/мин)
|3
|Налягане на изпръскване (бар)
|4
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|30 / 15
|Мощност на турбината (Вт)
|1200
|Мощност на помпата (Вт)
|70
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50
|Дължина на кабела (м)
|15
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|28
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 460 x 930
Обхват на доставката
- Контакт за включване на професионална глава за миене: PW 30/1
- Маркуч за впръскване/екстракция: 4 м
- Пистолет за пръскане/изсмукване
Оборудване
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на подове, жълт
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