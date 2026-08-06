Със своето ниво на шума от 66 dB(A) екстракторът Puzzi 30/4 E е най-тихият уред в своя клас. Снабден е с 30-литров воден резервоар, който осигурява почистване на големи площи без прекъсване. Благодарение на интегрирания конектор за PW 30/1 почистваната площ може да бъде увеличена допълнително. Ергономичният дизайнът осигурява комфорт при работа без уредът да заема много място въпреки големия обем на резервоара. Интегрирани подгряващи елементи (като опция загряване на водата в резервоара). Това позволява поддържането на постоянна температура на чистата вода- за първокласни резултати от почистването.