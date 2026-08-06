Puzzi 8/1 C с ръчна дюза

Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности: спрей екстракторът Puzzi 8/1 с ергономична, особено къса дюза за тапицерия.

Здрав, издръжлив, ефективен: спрей екстрактора Puzzi 8/1 на Kärcher почиства впечатляващо тапицерия и премахва петна от текстилни повърхности с изключителни хигиенични резултати от почистването и висока ефективност. Компактната перяща смукачка (екстрактор) впръсква почистващия разтвор дълбоко в текстилните влакна и след това го отстранява отново с отстранената мръсотия. Тази отлична производителност на обратно засмукване също така осигурява бързо изсъхване и означава, че текстилните повърхности могат да се използват отново бързо – идеално за високите изисквания на професионалистите по почистване в хотелиерския сектор или при почистването на интериора на превозни средства. Може да се използва и стандартната изключително къса дюза за тапицерия за удобно, ергономично почистване на тесни пространства. Благодарение на много ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене, спрей екстрактора може лесно да се транспортира с една ръка. Големите бутони, които могат да се управляват с ръка или крак, също увеличават удобството за потребителя. Капакът на уреда и ръчната дюза са прозрачни за по-добра видимост на мръсната вода.

Характеристики и предимства
Перяща смукачка Puzzi 8/1 C с ръчна дюза: Изключителен почистващ резултат
Изключителен почистващ резултат
Перфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности. Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване. Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Перяща смукачка Puzzi 8/1 C с ръчна дюза: Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерия
Дръжката и превключвателите за налягане могат да се управляват само с един пръст. Практичната форма на копчето позволява различни позиции на задържане. Накрайникът с червена дюза осигурява ефективна консумация на вода.
Перяща смукачка Puzzi 8/1 C с ръчна дюза: Лек и компактен, здрав дизайн
Лек и компактен, здрав дизайн
Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора. Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
  • Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
  • Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
  • Илюстрация за бърз старт за лесна работа.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
  • Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
  • Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
  • Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
  • Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
  • Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Сгъваема кука за кабела
  • За безопасно съхранение на захранващия кабел.
  • Практично и предпазва кабелите.
  • Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Голям отвор за пълнене с чиста вода
  • Удобно, безопасно и бързо зареждане с чиста вода.
  • Ясно видим индикатор за максимално ниво.
  • Без разливане при дърпане или бутане на машината назад.
Интегрирано съхранение на накрайника за тапицерия
  • Благодарение на дизайна на щипката, накрайникът за тапицерия е винаги под ръка.
  • Сигурно съхранение дори по време на транспорт.
Спецификации

Технически данни

Макс. производителност на площ (м²/ч) 12 - 18
Дебит на въздуха (л/с) 71
Вакуум (мбар/кПа) 270 / 27
Количество на изпръскване (л/мин) 1
Налягане на изпръскване (бар) 1
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 8 / 7
Мощност на турбината (Вт) 1200
Мощност на помпата (Вт) 40
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 71
Дължина на кабела (м) 7,5
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 8,6
Тегло с опаковката (кг) 11,398
Размери (Д × Ш × В) (мм) 524 x 332 x 442

Обхват на доставката

  • Къс накрайник за тапицерия с дръжка
  • Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
  • Кука за кабела
  • Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода

Оборудване

  • Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
  • Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
  • Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Перяща смукачка Puzzi 8/1 C с ръчна дюза

Видео

Сфера на приложение
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
  • За целенасочено отстраняване на петна върху текстилни повърхности
  • За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
  • За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
  • За целенасочено почистване на тапицерии в хигиенично чувствителни зони
Аксесоари
Почистващи препарати