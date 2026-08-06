Puzzi 8/1 C с ръчна дюза
Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности: спрей екстракторът Puzzi 8/1 с ергономична, особено къса дюза за тапицерия.
Здрав, издръжлив, ефективен: спрей екстрактора Puzzi 8/1 на Kärcher почиства впечатляващо тапицерия и премахва петна от текстилни повърхности с изключителни хигиенични резултати от почистването и висока ефективност. Компактната перяща смукачка (екстрактор) впръсква почистващия разтвор дълбоко в текстилните влакна и след това го отстранява отново с отстранената мръсотия. Тази отлична производителност на обратно засмукване също така осигурява бързо изсъхване и означава, че текстилните повърхности могат да се използват отново бързо – идеално за високите изисквания на професионалистите по почистване в хотелиерския сектор или при почистването на интериора на превозни средства. Може да се използва и стандартната изключително къса дюза за тапицерия за удобно, ергономично почистване на тесни пространства. Благодарение на много ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене, спрей екстрактора може лесно да се транспортира с една ръка. Големите бутони, които могат да се управляват с ръка или крак, също увеличават удобството за потребителя. Капакът на уреда и ръчната дюза са прозрачни за по-добра видимост на мръсната вода.
Характеристики и предимства
Изключителен почистващ резултатПерфектно дълбоко почистване на текстилни повърхности. Бързото съхнене - означава, че повърхностите могат бързо да се използват отново благодарение на отличното обратно засмукване. Отличен почистващ резултат с видим ефект преди и след.
Ергономично проектиран и изключително къс накрайник за тапицерияДръжката и превключвателите за налягане могат да се управляват само с един пръст. Практичната форма на копчето позволява различни позиции на задържане. Накрайникът с червена дюза осигурява ефективна консумация на вода.
Лек и компактен, здрав дизайнЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора. Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
Подвижен, интелигентен контейнер 2 в 1.
- Бързо и лесно зареждане на резервоара за чиста вода.
- Удобен и лесен за отстраняване на мръсна вода.
- Илюстрация за бърз старт за лесна работа.
Лесен за работа благодарение на два големи бутона
- Няма нужда да се навеждате: педал за включване/изключване за бързина и лекота на използване.
- Бърз метод в 1 стъпка: комбинирано пръскане и вакуумиране в една операция.
- Метод в 2 стъпки: Напръскайте върху влакната и оставете да попие – след това вакуумирайте.
Големи задни колела и гъвкави 360° завиващи предни колела
- Лесно маневриране дори по неравни повърхности.
- Особено маневрен и гъвкав за работа при почистване.
Сгъваема кука за кабела
- За безопасно съхранение на захранващия кабел.
- Практично и предпазва кабелите.
- Машината е лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
Голям отвор за пълнене с чиста вода
- Удобно, безопасно и бързо зареждане с чиста вода.
- Ясно видим индикатор за максимално ниво.
- Без разливане при дърпане или бутане на машината назад.
Интегрирано съхранение на накрайника за тапицерия
- Благодарение на дизайна на щипката, накрайникът за тапицерия е винаги под ръка.
- Сигурно съхранение дори по време на транспорт.
Спецификации
Технически данни
|Макс. производителност на площ (м²/ч)
|12 - 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|71
|Вакуум (мбар/кПа)
|270 / 27
|Количество на изпръскване (л/мин)
|1
|Налягане на изпръскване (бар)
|1
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|8 / 7
|Мощност на турбината (Вт)
|1200
|Мощност на помпата (Вт)
|40
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|71
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|8,6
|Тегло с опаковката (кг)
|11,398
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|524 x 332 x 442
Обхват на доставката
- Къс накрайник за тапицерия с дръжка
- Маркуч за впръскване/екстракция: 2.5 м
- Кука за кабела
- Подвижен контейнер 2 в 1 за чиста/мръсна вода
Оборудване
- Интегрирано съхранение на аксесоари за дюза за тапицерия/дюза за фуги
- Интегрирано съхранение на аксесоари за подова дюза
- Накрайник с дюза: Дюза за почистване на тапицерии, оранжев
Видео
Сфера на приложение
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицерия и мека мебел
- За целенасочено отстраняване на петна върху текстилни повърхности
- За почистване на всякакви текстилни повърхности – включително интериор на автомобили
- За интензивно почистване в дълбочина на тапицирани автомобилни седалки
- За целенасочено почистване на тапицерии в хигиенично чувствителни зони