Здрав, издръжлив, ефективен: спрей екстрактора Puzzi 8/1 на Kärcher почиства впечатляващо тапицерия и премахва петна от текстилни повърхности с изключителни хигиенични резултати от почистването и висока ефективност. Компактната перяща смукачка (екстрактор) впръсква почистващия разтвор дълбоко в текстилните влакна и след това го отстранява отново с отстранената мръсотия. Тази отлична производителност на обратно засмукване също така осигурява бързо изсъхване и означава, че текстилните повърхности могат да се използват отново бързо – идеално за високите изисквания на професионалистите по почистване в хотелиерския сектор или при почистването на интериора на превозни средства. Може да се използва и стандартната изключително къса дюза за тапицерия за удобно, ергономично почистване на тесни пространства. Благодарение на много ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене, спрей екстрактора може лесно да се транспортира с една ръка. Големите бутони, които могат да се управляват с ръка или крак, също увеличават удобството за потребителя. Капакът на уреда и ръчната дюза са прозрачни за по-добра видимост на мръсната вода.