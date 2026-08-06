Единствен по рода си в света, предлагащ изключително здрав дизайн и безжична гъвкавост: нашият акумулаторен спрей екстрактор Puzzi 9/1 Bp Adv Pack. Като единствената професионална акумулаторна стандартна перяща смукачка (екстрактор) на пазара, Puzzi 9/1 винаги успява да впечатли с изключителната си производителност и максимална свобода на движение при дълбоко почистване на тапицерия, килими и други текстилни повърхности във всяка индустрия, било то хотелиерство , обслужване на превозни средства или операции по почистване на сгради. Въпреки мощността си, Puzzi 9/1 е изключително тих, което го прави идеален за използване на обществени места: освен това неговата ергономично проектирана дръжка дава възможност лесно да се носи с една ръка. За най-добри резултати при почистване, почистващият разтвор се впръсква под налягане дълбоко в текстилните влакна, след което се изсмуква обратно заедно с разхлабената мръсотия. Доставя се стандартно с: накрайник за тапицерия, маркуч, накрайник за под, тръба за спрей екстракция, контейнер 2 в 1 за чиста и мръсна вода, интегрирано съхранение на аксесоари и много други. Когато поръчвате тази версия на машината, моля, имайте предвид, че мощната 36 V батерия Kärcher Battery Power+ и съответното бързо зарядно устройство трябва да се поръчат отделно.