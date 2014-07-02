Flexible haute pression contact alimentaire, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.

Flexible haute pression 15 m (DN 6) avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif). Revêtement extérieur non marquant permettant une utilisation dans le secteur alimentaire. DN 6/155 °C/250 bar.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 250
Longueur (m) 15
Filetage des raccords 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids emballage inclus (kg) 2.7