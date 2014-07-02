Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.
15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennweite ( )
|DN 6
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|250
|Länge (m)
|15
|Anschlussgewinde
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.7