Hochdruckschlauch Lebensmittel, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss

15 m Hochdruckschlauch (DN 6) mit patentiertem AVS-Pistolenanschluss (drehbar gelagert). Nicht abfärbende Außenhaut für den Einsatz im Lebensmittelbereich. NW 6/155°C/250 bar.