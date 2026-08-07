Grande brosse ronde – Set de bonnettes
2 bonnettes pour la grande brosse ronde en microfibres de qualité supérieure pour une meilleure élimination des saletés et des résultats impeccables.
Pour une élimination et une absorption encore meilleures de la saleté et de la graisse. Idéal pour les salissures particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les traces les plus résistantes sur les plaques de cuisson sont éliminées sans effort.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- Idéale pour nettoyer en douceur la saleté particulièrement tenace sur toutes les surfaces dures de la cuisine et de la salle de bain.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|120 x 120 x 15
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Évier
- Plaques de cuisson
- Cabine de douche/baignoire
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Hottes aspirantes
- Acier inoxydable