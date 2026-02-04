H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
Flexible de rechange avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à partir de l'année 2009). Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.
Pour un nettoyage rapide et pratique : le flexible haute pression de rechange de 10 mètres se fixe facilement aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible et raccords Quick Connect à partir de l'année 2009. Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.
Caractéristiques et avantages
Tuyau de remplacement de 10m
- Large surface de travail
Raccord rapide Quick Connect
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.
Système de raccord rapide (Quick Connect)
- Pour un nettoyage facile
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.9
|Poids emballage inclus (kg)
|1.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|245 x 264 x 65
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.