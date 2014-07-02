Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35
Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|210 x 120 x 40