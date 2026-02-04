Avec sa brosse-rouleau à rotation rapide, la mini-brosse turbo élimine aisément les peluches et les poils d'animaux des meubles capitonnés et de nombreuses autres surfaces. Le format compact permet de nettoyer même dans les zones étroites et difficiles d'accès. Après utilisation, la brosse-rouleau se retire facilement du suceur pour être nettoyée. La mini-brosse turbo est l'accessoire idéal pour les aspirateurs poussières à batterie VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.