L'outil de nettoyage de filtre pour les appareils VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily et VC 7 Cordless yourMax permet non seulement de nettoyer le filtre d'entrée d'air en quelques étapes simples, mais également de prolonger sa durée de vie. Le nettoyage du filtre se fait pratiquement tout seul : Il suffit de le glisser dans l'outil de nettoyage de filtre. Le mécanisme de rotation manuelle et l'aspiration simultanée assurent un nettoyage continu du préfiltre. Veuillez noter : Le deuxième filtre d'entrée d'air fourni doit être inséré dans l'appareil au préalable. La fixation précise assure un maintien sûr du filtre sur le dispositif. Les accessoires comprennent également un filtre d'entrée d'air de rechange.