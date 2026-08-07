Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1
Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|323 x 210 x 90
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Adapté à l'aspiration des surfaces humides et sèches