Tuyau d'aspiration
Le tuyau d'aspiratoin pour un nettoyage mobile est monté sur le nettoyeur à pression et permet ainsi l'utilisation de l'eau venant de sources alternatives, comme les puits et les citernes.
Le tuyau d'aspiration pour un nettoyage mobile permet de raccorder le nettoyeur à pression également à des sources d'eau alternatives, comme les puits et les citernes. Il suffit de déconnecter le réservoir de l'appareil, de raccorder l'adaptateur de robinet sur le tuyau au fil de raccordement et d'insérer de l'autre coté le tuyau d'aspiration avec filtre dans l'eau. En activant ensuite le pistolet, l'appareil va aspirer l'eau. Le filtre empêche de façon sûre qu'il n'entre pas d'eau sale dans l'appareil. Pour nettoyer le filtre, vous pouvez l'enlever tout simplement et le rincer sous l'eau courante. Grâce à sa longueur de 2 m., le tuyau d'aspiration a un grand rayon d'action.
Caractéristiques et avantages
Monté sur l'appareil
- Remplace le réservoir d'eau
Des sources d'eau alternatives
- Pas de limitation au volume d'eau.
Filtre intégré
- Empêche que la salissure n'entre dans l'appareil.
Grand rayon d'action
- 2 m de longueur.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|198 x 144 x 48