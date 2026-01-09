Filtre à particules
Filtrer au milieu protège le tuyau micro-poreux et le système entier de petites particules de saleté. Le filtre est interchangeable, démontable, lavable.
Le filtre à particules protège le Kärcher Rain System® des particules de saleté. Le filtre est raccordé à la fin du tuyau d'alimentation au raccord avec le Kärcher Rain System®. La cartouche du filtre peut facilement être retiréet et nettoyée. Avec raccord au robinet du côté d'entrée, qui est compatible à tous les systèmes click connus. Le côté de sortie forme le raccord pour le flexible du Kärcher Rain System® ou le flexible microporeux. Les flexibles sont simplement raccordés directement et fixés à l'aide des pièces de raccord, sans besoin d'outils. Le système efficace Kärcher Rain System® combine les avantages de l'arrosage microporeux avec les systèmes d'arrosage traditionnels. Le système fonctionne à une pression jusqu'à 4 bars, il peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et il collabore parfaitement avec le SensoTimer pour un contrôle de l'arrosagebasé sur les besoins.
Caractéristiques et avantages
Filtre intégré
- Protection contre les particules
Filtre démontable
- Le filtre est facilement nettoyage
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4
|Pression max. (bar)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|179 x 47 x 47
Inclus dans la livraison
- Nez de robinet G3/4
Équipement
- Raccord pour flexible Kärcher Rain System™ incl.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
Accessoires
Pièces de rechange Filtre à particules
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.