Pic de fixation
Le pic de fixation permet de fixer au sol le tuyau d’alimentation et le tuyau micro-poreux.
Le pic de fixation fait partie du Kärcher Rain System®. Il sert à fixer solidement le flexible Kärcher Rain System® et le flexible microporeux au point désiré et crée la distance nécessaire vis-à-vis du sol. Le pic de fixation d'une longueur de 17 cm contient un marquage pour planter le dispositf à une profondeur optimale. L'anneau en caoutchouc permet une fixation solide des flexibles. Le Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.
Caractéristiques et avantages
Pic de fixation
- Insertion facile dans la terre
Marquage pour planter le pic à une profondeur optimale
- Le tuyau d'alimentation et le tuyau micro-poreux se fixent facilement
Design robuste
- Pic extrêmement solide
Marquage sur le pic
- Déterminez la profondeur d'insertion idéale
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|24 x 25 x 169
Inclus dans la livraison
- Pics de fixation: 5 Pièce(s)
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs