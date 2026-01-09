Réducteur de pression avec filtre
Le réducteur de pression avec filtre permet de réduire la pression jusqu'à 4 bar. Combinaison de réducteur de pression et filtre à particules.
Le réducteur de pression avec filtre fait partie du Kärcher Rain System®. Il réduit la pression d'entrée d'au max. 12 bars à une pression de sortie de 4 bars et il est installé entre le flexible d'alimentation et le Kärcher Rain System®. Le filtre à particules protège le système contre les particules de saleté. La cartouche peut être retirée et nettoyée facilement. Un raccord au robinet se trouve au côté d'entrée et il est compatible à tous les systèmes click connus. Le côté de sortie est le raccord pour le flexible du Kärcher Rain System® au flexible microporeux. Les flexibles sont simplement raccordés directement et fixés à l'aide des pièces de raccord, sans besoin d'outils. Le système efficace Kärcher Rain System® combine les avantages de l'arrosage microporeux avec les systèmes d'arrosage traditionnels. Le système fonctionne à une pression jusqu'à 4 bars, il peut être adapté de façonindividuelle à presque tous les types de jardins et il collabore parfaitement avec le SensoTimer pour un contrôle de l'arrosage basé sur les besoins.
Caractéristiques et avantages
Filtre intégré
- Protection contre les particules
Réducteur de pression inlcus
- Pression d'entrée réduite avec une pression de sortie de 4 bar
Filtre démontable
- Le filtre est facilement nettoyage
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Facile à utiliser
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|G3/4
|Pression max. (bar)
|12
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|250 x 470 x 470
Inclus dans la livraison
- Nez de robinet G3/4
- Filtre incl.
Équipement
- Raccord pour flexible Kärcher Rain System™ incl.
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs
Pièces de rechange Réducteur de pression avec filtre
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.