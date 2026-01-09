Tuyau Kärcher Rain System®
Le tuyau Kärcher Rain System® sert à l'alimentation en eau du Kärcher Rain System®. Différents composants de diffusion réglables peuvent être raccordés directement au tuyau.
Le tuyau d'alimentation est la partie principale du Kärcher Rain System® . Il distribue l'eau de façon égale dans le système. Les machons goutte-à-goutte, de pulvérisation et d'étanchéité peuvent être fixés parfaitement à ce tuyau. Le tuyau peut être raccourci ou rallongé au besoin à l'aide des embouts en I ou remifié avec les embouts en T. Par exemple, le tuyau d'alimentation peut être raccordé avec les embouts de raccordement. Le tuyau a une longueur de 10 m. Le renforcement tressé est résisant aux pressions en ne contient pas de phthalates, cadmium, barium ni de plomb, et ne nuit par conséquent pas à la santé. Le revêtement extérieur résistant aux intempéries et aux UV protège les matériaux et une chouche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le flexible. Le tuyau peut tout simplement être installé, sans besoin d'outils. Le Kärcher Rain System® combine les avantagesd'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel, il travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation.
Caractéristiques et avantages
Tuyau d'alimentation pour Kärcher Rain System
- Goutteurs, colliers réparateur et micro-asperseurs peuvent être raccordés facilement.
Tuyau d'arrosage de qualité
- Sans danger pour l'environnement
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Sans danger pour l'environnement
Garantie de 6 ans
- Durable
Haute résistance à la température de -20 à 65°C
- Résistant
Couche intermédiaire opaque
- Revêtement extérieur anti-UV résistant aux intempéries
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
- Robustesse et longévité garanties
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
Tuyau d'arrosage de haute qualité 3 couches
- Pose facile
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|10
|Pression max. (bar)
|4
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|262 x 258 x 70
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Parterre de fleurs