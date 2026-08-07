Le détergent pour jantes alcalin RM 801 Classic VehiclePro : pour une élimination efficace et rapide des salissures habituelles, causées par les poussières de frein, la poussière résultant de l'usure des pneus ou le sel de déneigement ainsi que des taches de calcaire sur les jantes de véhicules. Respectueux des matériaux des jantes, ce détergent hautes performances évite également d'agresser les sols en béton sans revêtement ou les guides pour roues en acier. RM 801 convient à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules, aux pistes de lavage en libre-service ainsi qu'à l'application à l'aide de pulvérisateurs et est biodégradable à 90 % – les agents tensioactifs qu'il contient le sont selon CEE 648/2004. Permettant de nettoyer environ 400 jantes par litre, ce détergent standard bien établi offre en outre un haut rendement et s'avère donc très économique.