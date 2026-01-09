Multifunktions-Spritzpistole
Die einfache Multifunktions-Spritzpistole mit 3 Sprühbildern: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Dank arretierbarem Auslöser ideal zur permanenten Bewässerung verschiedenster Pflanzen.
Die Multifunktions-Spritzpistole eignet sich besonders zur Bewässerung verschiedenster Pflanzen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Schließlich verfügt die Multifunktions-Spritzpistole über 3 Sprühbilder: Brause, Punkt- und Kegelstrahl. Nicht nur Blumen- und Pflanzenbeete lassen sich so einfach bewässern (Brause und Kegelstrahl), auch Terrassen und Gartenmöbel können von grobem Schmutz befreit werden (Punktstrahl). Deshalb ist die Multifunktions-Spritzpistole sowohl für Bewässerungs- als auch Reinigungsaufgaben bestens geeignet. Zudem verfügt die Spritzpistole über den arretierbaren Auslöser am Griff, der für eine bequeme Handhabung und permanenten Wasserdurchfluss sorgt. Über das einhändig bedienbare, ergonomische Regulierventil kann die Wassermenge außerdem bedarfsgerecht angepasst werden. Übrigens: Spritzen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Merkmale und Vorteile
Ergonomisches Regulierventil
- Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit einer Hand.
Einfache Arretierung des Auslösegriffs
- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.
Drei stufenlos einstellbare Sprühbilder: Brause, Punkt- und Kegelstrahl
- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl und Brause) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.
Selbstentleerung
- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Gelb
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|215 x 57 x 113
Ausstattung
- Anzahl an Sprühbildern: 3
- Arretierung am Griff
- Wassermengenregulierung
- Selbstentleerungsfunktion
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
- Sprühbild: Brause
Videos
Zubehör
Multifunktions-Spritzpistole Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.