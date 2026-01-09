Pistolet multifonction
Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.
Le pistolet multifonction convient particulièrement bien à l'arrosage de différentes plantes avec différents besoins. L'appareil est équipé de 3 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon et un jet conique creux. Les fleurs et les plantes peuvent facilement être arrosés (jet douche et jet conique creux), et les terrasses et les meubles de jardin peuvent être nettoyés de gros déchets (jet crayon). Cela rend ce pistolet d'arrosage multifonction idéal aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage. Le pistolet est également prévu d'une gâchette verrouillable sur la poignée, ce qui permet une opération confortable et un débit d'eau constant. Grâce à la vanne de contrôle ergonomique, utilisable à une seule main, le débit d'eau peut également être adapté selon la demande. D'ailleurs: les lances d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Trois formes d'arrosage réglable en continu : jet douche, jet à crayon et jet à cône
- Idéal pour l'arrosage (jet à cône et jet douche) et le nettoyage (jet crayon).
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|215 x 57 x 113
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 3
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
Accessoires
Pièces de rechange Pistolet multifonction
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.