Absaugset für Elektrowerkzeuge
Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine oder Elektrohobel. Der entstehende Schmutz kann damit direkt abgesaugt werden und gelangt nicht in die Raum-/Umgebungsluft. Die ideale Lösung für sauberes Heimwerken ohne nachträgliches Putzen.
Merkmale und Vorteile
Adapter für Elektowerkzeuge
- Zum Anschluss des Saugschlauches an den Abluftstutzen des Elektrowerkzeugs
- Zum direkten Absaugen von Staub / Schmutz während der Anwendung, ohne dass etwas in die Raum-/Umgebungsluft gelangt
Flexibler Aufbau des Saugschlauches
- Mehr Bewegungsfreiheit.
- Einfach und praktisch in der Anwendung
Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|2
|Standardnennweite (mm)
|35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Werkstatt
- Renovierung