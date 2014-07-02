Flexibler Saugschlauch (1m) inklusive Adapter zum Anschluss an den Abluftstutzen von Elektrowerkzeugen wie zum Beispiel Stichsäge, Schleifer, Bohrmaschine oder Elektrohobel. Der entstehende Schmutz kann damit direkt abgesaugt werden und gelangt nicht in die Raum-/Umgebungsluft. Die ideale Lösung für sauberes Heimwerken ohne nachträgliches Putzen.