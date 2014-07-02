Kit d'aspiration pour outils électroportatifs
Flexible d'aspiration souple (1 m) avec adaptateur pour le raccordement à la sortie d'air des outils électroportatifs, par exemple une scie sauteuse, une ponceuse, une perceuse ou un rabot électrique. Aspirées directement à la source, les poussières générées ne sont pas disséminées dans l'air ambiant. La solution idéale pour bricoler proprement et éviter un nettoyage en fin de travail.
Caractéristiques et avantages
Adaptateur pour des outils électriques
- Pour le raccord du tuyau d'aspiration aux ouvertures de l'air sur les outils électriques
- Pour l'aspiration directe des poussières/salissures pendant l'utilisation, sans que rien n'entre dans l'air ambiante
Installation flexible du tuyau d'aspiration
- Une plus grande liberté de mouvement
- Utilisation facile et pratique
Kit d'accessoires pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1220 x 41 x 41
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Atelier
- Rénovation