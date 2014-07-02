Mit einer Arbeitsbreite von 90 Millimetern ist die handliche Autosaugdüse speziell zur schnellen und gründlichen Fahrzeuginnenreinigung entwickelt. Ihre flach abgewinkelte Formgebung erleichtert dabei das Saugen von Fußraum, Fußmatten, Sitzen, Polstern und Kofferraum. Die Autodüse aus Kunststoff ist für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 geeignet.