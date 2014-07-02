Dampfturbobürste
Kein mühsames Schrubben mehr! Die Dampfturbobürste steht für kraftsparendes Reinigen in der Hälfte der Zeit. Eine echte Arbeitserleichterung, besonders beim Reinigen von Fugen und Ecken.
Im Vergleich zur herkömmlichen Reinigung geht die Arbeit mit der Dampfturbobürste deutlich kräfteschonender und doppelt so schnell vonstatten. Sie eignet sich perfekt für alle Reinigungsarbeiten, bei denen normalerweise nur mühsames Schrubben hilft. Das Vibrieren der Bürste unterstützt die Reinigungswirkung des Dampfes und erleichtert so die Schmutzentfernung um ein Vielfaches. Selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken und Kanten ist die Reinigung mit der Dampfturbobürste von Kärcher doppelt so schnell erledigt wie mit konventionellen Reinigungsmethoden.
Merkmale und Vorteile
Oszillierende Bürste
- Erhöht die Reinigungskraft des Dampfes - 50 % schnellere Reinigung
- Kraftschonendes und müheloses Reinigen selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken o.ä.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Mülleimer
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
- Spülbecken
- Armaturen
- Arbeitsflächen in der Küche
Dampfturbobürste Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.