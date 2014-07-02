Turbobrosse vapeur
Vous n'aurez plus besoin de frotter ! La turbobrosse vapeur est synonyme d'un nettoyage à moindre effort en deux fois moins de temps. Elle facilite grandement le travail, notamment lors du nettoyage des joints et des recoins.
En comparaison avec un nettoyage classique, la turbobrosse vapeur demande nettement moins d'effort et le travail est terminé deux fois plus vite. Elle convient parfaitement à toutes les tâches de nettoyage qui nécessitent d'ordinaire un frottage intensif. La vibration de la brosse renforce le pouvoir nettoyant de la vapeur et facilite ainsi sensiblement l'élimination des saletés. Même les endroits difficiles à atteindre tels que les joints, les recoins et les bords sont nettoyés deux fois plus vite avec la turbobrosse vapeur de Kärcher qu'avec les méthodes de nettoyage conventionnelles.
Caractéristiques et avantages
Brosse oscillante
- Augmente la puissance de nettoyage de la vapeur - un nettoyage 50% plus rapide.
- Nettoyage sans effort, plus besoin de frotter même dans les endroits difficiles d'accès tels que les recoins, les fentes etc.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 125 x 45
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Même les saletés tenaces
- Poubelles
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Évier
- Robinetterie
- Plans de travail dans la cuisine
Pièces de rechange Turbobrosse vapeur
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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