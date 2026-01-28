Dank der leistungsstarken Rotordüse Entry beseitigt der Dreckfräser auch besonders hartnäckige Verschmutzungen blitzsauber. Der rotierende Punktstrahl entfernt atmosphärischen Schmutz mühelos und verhilft so zum Beispiel vermoosten oder verwitterten Oberflächen schnell wieder zu neuem Glanz. Zudem überzeugt der Dreckfräser durch große Flächenleistung. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3.