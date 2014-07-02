FRV 30 Me
Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.
Der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl ermöglicht die Reinigung mit Heißwasser bis 85°C. Dank integrierter automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der FRV 30 Me die Flächenreinigung noch effizienter - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der FRV 30 Me ist mit einem temperaturbeständigen 7,5 m langen Absaugschlauch aus Polyurethan ausgestattet. Nichtzeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale des leistungsfähigen Flächenreinigers. Technische Daten: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Gerätespezifisches Düsenkit bitte separat bestellen.)
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Farbe
|Silber
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.4
Kompatible Geräte
Zubehör
FRV 30 Me Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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