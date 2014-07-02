FRV 30 Me
Grâce à son aspiration automatique de l’eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Nettoyage à l’eau chaude jusqu’à 85 °C. Le modèle FRV 30 Me dispose d’un flexible d’aspiration de 7,5 m en polyuréthane présentant une excellente résistance aux températures. Les roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces et les roulements doubles en céramique sont d’autres caractéristiques qui témoignent de sa qualité. Le jeu de suceurs spécifique à l’appareil doit être commandé séparément. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Couleur
|argent
|Poids emballage inclus (kg)
|6.4
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange FRV 30 Me
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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