iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h)
Bürste iSolar 400 für 700-1000 l/h Wasserleistung. Die wasserbetriebene 400 mm breite Scheibenbürste reinigt kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Ideal auch für aufgeständerte Anlagen.
Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 ist für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 700 bis 1000 l/h ausgelegt. Die Bürste bietet eine Arbeitsbreite von 400 mm und eignet sich insbesondere zur Reinigung von kleineren bis mittelgroßen Photovoltaikanlagen. Aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Handhabung können auch aufgeständerte Anlagen komfortabel gereinigt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|700 / 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Durchmesser (mm)
|400
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.6
Kompatible Geräte
- HDS 1000 De Weed
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 De
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Inox
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Kunststoff
- HDS 9/17-4 C Classic mit Schlauchtrommel Stahl lackiert
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Photovoltaikanlagen
Zubehör
iSolar 400 Advanced (700-1000 l/h) Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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