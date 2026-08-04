Brosse Universelle OC 3
La brosse universelle pour un nettoyage parfait à la brosse. Celle-ci est montée sur le pistolet du nettoyeur à pression, elle enlève les salissures tenaces et protège les pièces délicates.
Grâce aux poils perméables, la brosse universelle, qui peut facilement être fixée sur le pistolet du nettoyeur à pression, peut dissoudre la salissure tenace et la rincer en même temps. Les poils doux de la brosse protègent les surfaces délicates sans perdre des performances de nettoyage. La brosse contient des poils partout ce qui la rend idéale pour le nettoyage des surfaces, mais également des formes plus complexes, comme les trous dans une bicyclette.
Caractéristiques et avantages
Peut être fixé au pistolet
- Permet de laisser une main libre.
Poils souples
- Enlève les salissures tenaces et les rince.
Poils tout autour
- Pour un nettoyage aux endroits difficiles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|200 x 80 x 80
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)