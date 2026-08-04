Buse de précision

La buse, compatible avec les OC 3, nettoie les petits détails, les fissures étroites et la saleté tenace. Elle est adaptée au pistolet à haute pression du nettoyeur et produit un jet mince et puissant.

La buse à jet crayon est particulièrement adaptée pour nettoyer avec précision les endroits compliqués d'accès, où la saleté qui s'est accumulée et qui sont plus difficile à retirer. Elle complète parfaitement la buse à jet plat fournie avec le nettoyeur mobile. Elle n'est pas adaptée pour le lavage des animaux domestiques. Compatible avec les nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4.

Caractéristiques et avantages
Jet crayon
  • Jet fin pour un nettoyage ciblé
Puissant
  • Pour les salissures un peu plus tenaces, les détails et les fissures étroites
Installé sur le pistolet
  • Remplacement simple de la buse
Spécifications

Données techniques

Couleur Anthracite
Dimensions (L × l × H) (mm) 29 x 27 x 27