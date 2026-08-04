Buse de précision
La buse, compatible avec les OC 3, nettoie les petits détails, les fissures étroites et la saleté tenace. Elle est adaptée au pistolet à haute pression du nettoyeur et produit un jet mince et puissant.
La buse à jet crayon est particulièrement adaptée pour nettoyer avec précision les endroits compliqués d'accès, où la saleté qui s'est accumulée et qui sont plus difficile à retirer. Elle complète parfaitement la buse à jet plat fournie avec le nettoyeur mobile. Elle n'est pas adaptée pour le lavage des animaux domestiques. Compatible avec les nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon
- Jet fin pour un nettoyage ciblé
Puissant
- Pour les salissures un peu plus tenaces, les détails et les fissures étroites
Installé sur le pistolet
- Remplacement simple de la buse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|29 x 27 x 27