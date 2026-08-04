La buse à jet crayon est particulièrement adaptée pour nettoyer avec précision les endroits compliqués d'accès, où la saleté qui s'est accumulée et qui sont plus difficile à retirer. Elle complète parfaitement la buse à jet plat fournie avec le nettoyeur mobile. Elle n'est pas adaptée pour le lavage des animaux domestiques. Compatible avec les nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4.