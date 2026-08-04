Cartouche détartrante pour SC 3 ; SC 2 / SC 3 Upright ; SCV 4 Steam Vac
Pour un détartrage rapide et efficace des nettoyeurs vapeur de la gamme Kärcher. Il suffit d'introduire la cartouche dans le nettoyeur et le tour est joué. Compatible avec les modèles SC 3 et SC 2 / SC 3 Upright ainsi que le SCV 4 Steam Vac.
La cartouche de détartrage protège la technologie à l'intérieur du nettoyeur vapeur contre l'accumulation de calcaire, ce qui garantit une longue durée de vie à l'appareil. La cartouche de détartrage est facile à utiliser et à changer, et la cartouche usagée peut être jetée avec les ordures ménagères.
Caractéristiques et avantages
Protège la technologie de l'appareil contre la calcification
- Favorise la performance à long termine du nettoyeur vapeur
Remplacement simple et rapide de la cartouche
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|56 x 56 x 163
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Détartrant pour les nettoyeurs vapeur Kärcher