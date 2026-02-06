Filtre HEPA pour VC 6 et VC 7 Cordless
Grâce au filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998), l'air évacué de l'aspirateur est plus propre que l'air ambiant.
Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) filtre de manière fiable et sûre les saletés les plus fines, comme le pollen ou les particules allergènes, présentes dans l'air. Il est si minutieux que l'air rejeté par l'aspirateur est plus propre que l'air de la pièce en question. Il est recommandé de changer le filtre une fois par an. Le filtre hygiénique HEPA 12 convient aux aspirateurs VC 6 et VC 7 Cordless.
Caractéristiques et avantages
Filtre à maille fine
- Filtre de manière fiable les saletés les plus fines telles que le pollen et les particules allergènes.
Remplacement aisé
- Remplacement rapide et facile grâce au support magnétique.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|90 x 50 x 50
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche