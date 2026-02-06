Le filtre hygiénique HEPA (EN 1822:1998) filtre de manière fiable et sûre les saletés les plus fines, comme le pollen ou les particules allergènes, présentes dans l'air. Il est si minutieux que l'air rejeté par l'aspirateur est plus propre que l'air de la pièce en question. Il est recommandé de changer le filtre une fois par an. Le filtre hygiénique HEPA 12 convient aux aspirateurs VC 6 et VC 7 Cordless.