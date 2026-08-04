Lance d'arrosage du régulateur de pression 042
Notre lance d'arrosage du régulateur de pression avec buse 042 permet d'adapter la puissance de nettoyage à chaque tâche de nettoyage. Réglage précis et en continu de la pression, directement dans la zone de prise.
Ni trop, ni trop peu : grâce au réglage de la pression en continu qu'offre notre lance d'arrosage du régulateur de pression 042, vous adaptez de manière optimale la puissance de nettoyage à la tâche à effectuer, sans vous interrompre. Grâce à sa position ergonomique et pratique, directement dans la zone de prise, vous pouvez effectuer les réglages en toute simplicité. Pour optimiser encore plus les ajustements, le profil de buse Kärcher breveté permet d'augmenter la puissance de nettoyage d'environ 40 %. Un mode basse pression spécial assure l'apport de la quantité nécessaire de détergent, tandis que le réglage du jet par niveau règle l'angle de travail sans effort de votre part.
Spécifications
Données techniques
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Couleur
|Anthracite
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
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