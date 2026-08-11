La buse multijet offre quatre types de pulvérisation en une seule buse : jet crayon ,jet plat , jet de brume et jet continu. La buse multiple est donc parfaitement adaptée à une grande variété d'applications, sans qu'il soit nécessaire de changer d'accessoire. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le jet approprié. L'adaptateur à baïonnette permet de changer rapidement et facilement d'accessoire. Le Multi Jet est compatible avec tous les modèles OC 3 et OC 4.