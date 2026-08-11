Lance Multi Jet pour nettoyeurs mobiles OC 3 et OC 4
Buse polyvalente 4 en 1 pour les nettoyeurs OC 3 et OC 4, avec un jet crayon, jet plat, brume et jet continu. Réglage facile en tournant la tête de la buse pour diverses applications.
La buse multijet offre quatre types de pulvérisation en une seule buse : jet crayon ,jet plat , jet de brume et jet continu. La buse multiple est donc parfaitement adaptée à une grande variété d'applications, sans qu'il soit nécessaire de changer d'accessoire. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le jet approprié. L'adaptateur à baïonnette permet de changer rapidement et facilement d'accessoire. Le Multi Jet est compatible avec tous les modèles OC 3 et OC 4.
Caractéristiques et avantages
Buse 4 en 1Regroupe quatre types de pulvérisation différents dans une seule buse. Les symboles sur la buse indiquent le type de pulvérisation correspondant.
Economie de tempsPlus besoin de changer de buse, ce qui prend beaucoup de temps. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le bon jet.
Nettoyer et arroser d’un seul gesteIl n'est pas nécessaire d'utiliser un tuyau d'arrosage et un pistolet de pulvérisation
Jet plat
- Jet universel pour le nettoyage d'une large gamme d'objets et de surfaces.
Jet crayon
- Jet ultra-puissant pour éliminer les saletés tenaces et nettoyer les endroits difficiles d'accès.
Jet nuage
- Jet de pulvérisation doux pour les travaux plus délicats (par exemple, laver les chiens ou arroser les plantes).
Jet de coulée
- Permet d’arroser les plantes.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|119 x 59 x 59
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Vélos
- Tente/équipement de camping
- Animaux domestiques/chiens
- Bottes/chaussures de marche
- Équipements sportifs (planche de surf, kayak, planche de stand-up paddle)
- Voitures d'enfants/Poussettes
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs