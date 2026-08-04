Lèvres de rechange 280 mm pour WV 6 et WV 7
Pour un nettoyage sans traces : lèvres de rechange (280 mm) pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7.
Il suffit de remplacer les lèvres en caoutchouc (280 mm) pour que le nettoyeur de vitres WV 6 ou WV 7 nettoie à nouveau toutes les surfaces lisses sans traces ni gouttes d'eau.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Jaune
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|280 x 30 x 24
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Surfaces lisses
- Fenêtres et surfaces vitrées
- Miroirs
- Petits carreaux
- Cabine de douche/baignoire
- Plans de travail dans la cuisine
- Condensation
- Systèmes d'énergie solaire