Lèvres de rechange 280 mm pour WV 6 et WV 7

Pour un nettoyage sans traces : lèvres de rechange (280 mm) pour les nettoyeurs de vitres WV 6 et WV 7.

Il suffit de remplacer les lèvres en caoutchouc (280 mm) pour que le nettoyeur de vitres WV 6 ou WV 7 nettoie à nouveau toutes les surfaces lisses sans traces ni gouttes d'eau.

Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur Jaune
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 280 x 30 x 24
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Surfaces lisses
  • Fenêtres et surfaces vitrées
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Systèmes d'énergie solaire