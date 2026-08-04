Sangle des épaules
Allégez votre charge grâce à la bandoulière confortable et ergonomique, qui vous permet de travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer. Compatible avec de nombreux outils de jardinage à batterie Kärcher.
La bandoulière ergonomique vous permet de travailler avec les outils de jardinage à batterie de Kärcher pendant de longues périodes sans ressentir d'effort physique. Elle est confortable à porter et soulage l'utilisateur. Compatible avec les désherbeurs WRE 4 Battery, WRE 18-55, les souffleurs de feuilles et les aspirateurs soufflants BLV 36-240 et BLV 18-200, ainsi que d'autres outils de jardinage alimentés par batterie.
Caractéristiques et avantages
Epaulière caoutchoutée
- Pour un confort de travail maximal
Bandoulière réglable
- Réglable pour différentes tailles de corps
Verrouillage de sécurité
- Si l'outil tire trop, la sangle s'ouvre indépendamment.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|240 x 60 x 50