La bandoulière ergonomique vous permet de travailler avec les outils de jardinage à batterie de Kärcher pendant de longues périodes sans ressentir d'effort physique. Elle est confortable à porter et soulage l'utilisateur. Compatible avec les désherbeurs WRE 4 Battery, WRE 18-55, les souffleurs de feuilles et les aspirateurs soufflants BLV 36-240 et BLV 18-200, ainsi que d'autres outils de jardinage alimentés par batterie.