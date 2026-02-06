Station d'accueil autonome

Pratique pour le rangement de l'appareil et des accessoires : la station d'accueil autonome est adaptée à tous les modèles des aspirateurs poussières à batterie VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.

La station d'accueil autonome permet de ranger tous les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax avec un encombrement minimal et sans risque de basculement. Un montage mural n'est pas nécessaire. En plus de l'aspirateur poussières à batterie, les accessoires y trouvent également leur place. Ainsi, ils sont toujours bien rangés et à portée de main à tout instant. Le chargeur pour l'aspirateur peut également être fixé sur la station d'accueil : dans ce cas, la batterie se recharge automatiquement à chaque fois que l'appareil y est déposé. L'utilisation de la station d'accueil autonome nécessite un support mural supplémentaire fourni avec les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax. Ce dernier se fixe sur la station d'accueil. La fourniture de la station d'accueil n'inclut pas de support mural supplémentaire.

Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 2,9
Poids avec emballage (kg) 4,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 324 x 303 x 938