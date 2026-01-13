Le pic de fixation fait partie du Kärcher Rain System®. Il sert à fixer solidement le flexible Kärcher Rain System® et le flexible microporeux au point désiré et crée la distance nécessaire vis-à-vis du sol. Le pic de fixation d'une longueur de 17 cm contient un marquage pour planter le dispositf à une profondeur optimale. L'anneau en caoutchouc permet une fixation solide des flexibles. Le Kärcher Rain System® combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le système très efficace "Kärcher Rain System®" travaille à une pression jusqu'à 4 bars et est équipé d'un tuyau 1/2" avec des manchons goutte-à-goutte et de pulvérisation et combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à l'arrosage traditionnel. Le Kärcher Rain System® peut être adapté de façon individuelle à presque tous les types de jardins et fonctionne parfaitement ensemble avec le SensoTimer pour un contrôle de l'eau répondant aux besoins.