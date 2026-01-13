Le set micro-asperseur est un kit d'expansion pour le Kärcher Rain System® et contient 5 goutteurs, 10 colliers réparateurs et 10 micro-asperseurs (4x 90°, 4x 180°, 2x 360°) et 5 pics de fixation. Les goutteurs et les micro-asperseurs peuvent être fixés à n'importe quel endroit sur le flexible Kärcher Rain System®. Les manchons peuvent être installés rapidement, facilement et sans besoin d'outils. Le pointeau intégré sur le manchon ouvert est simplement inséré dans le flexible. En fermant le manchon, il est solidement fixé au flexible. Le débit d'eau peut être réglé sur le goutteur au besoin (0-10 l/h). L'angle de pulvérisation peut être réglé de façon aussi bien horizontale que verticale, grâce à la tête rotative sur le goutteur. Le débit d'eau peut être réglé sur le goutteur de 0 à 55 l/h afin d'épargner de l'argent et des ressources. Les trous intutiles dans le flexible peuvent être refermés solidement à l'aide des colliers réparateurs. Le Kärcher Rain System® travaille à une pression d'au max. 4 bars, il combine les avantages d'un arrosage goutte-à-goutte à un arrosage traditionnel et peut être adapté de façon individuelle à presque tous les jardins.